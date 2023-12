Une victoire référence pour la JL Bourg : « Cette équipe est incroyable ! »

Betclic ÉLITE - Au terme de l'une des rencontres marquantes de ce début de saison, la JL Bourg s'est offert le scalp du Paris Basketball (83-81). Frédéric Fauthoux et Bodian Massa ont réagi en conférence de presse.

Frédéric Fauthoux : « Ça a été un match de très, très haut niveau. On ne signe peut-être pas notre meilleure prestation en attaque mais cette équipe est incroyable. Il y a une solidarité fantastique, on n’a jamais rien lâché, les douze joueurs ont été fantastiques aussi. Depuis quelques temps, on ne vole pas nos victoires et on n’a pas volé celle-là. T.J. Shorts et Nadir Hifi ont marqué de gros paniers en un-contre-un tandis qu’on a trouvé des bons paniers en se faisant des passes, c’est ce vers quoi on veut tendre. Je tiens sincèrement à féliciter les gars car on enchaîne les hautes performances. D’un point de vue comptable, on revient à égalité à la seconde place et c’était l’objectif de la semaine.

« Être deuxième à la fin des matchs aller »

C’est le genre de match où l’on ne peut pas sortir un joueur du lot. Ça a été une grosse victoire collective où chacun a apporté son écot. Zaccharie (Risacher) était malade mais on l’a quand même mis sur le terrain. On n’est pas épargné mais comme ce groupe-là a une mentalité incroyable, on arrive à faire des performances. On s’était dit qu’on aimerait bien être à la deuxième place à la fin des matchs aller, tout comme en EuroCup. Si on arrive à avoir de la qualité de jeu et de l’homogénéité comme ce soir, on peut envisager d’aller haut. En tout cas, c’est que l’on veut. Nos joueurs sont câblés là-dessus, nous aussi. Si on veut rester en haut, il faut gagner les gros matchs chez nous. Contre l’ASVEL (74-80 le 26 novembre, ndlr), peut-être qu’il y avait eu un peu d’émotion, je n’en sais rien. Ça fait un moment qu’on dit qu’on veut être en haut, mais il faut aussi qu’on se prouve qu’on peut y être. On ne voulait pas décrocher du groupe des dauphins de Monaco. Plus tard, on récupèrera aussi Hugo (Benitez) qui nous fera du bien. Donc voilà, profitons. »

Bodian Massa : « C’est un match référence pour nous car on n’avait encore jamais gagné contre une équipe du Top 3. Pour la confiance, ça fait du bien. C’est notre sixième victoire d’affilée, c’est important. Avant d’aller jouer à Cluj en EuroCup, qui est juste derrière, on engrange de la confiance. Pour la soirée, on ne pouvait pas rêver mieux. Honnêtement, j’ai rarement joué un match avec une aussi haute intensité dans ma carrière. La saison dernière, j’avais justement affronté Bonn en quart de finale de BCL mais je pense que c’était encore un cran au-dessus ce samedi. On voyait bien que les deux équipes avaient à cœur de remporter ce match et que c’était vraiment important. »