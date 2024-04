Une finale de Coupe de France finalement qualificative pour la FIBA Europe Cup ?

Dans la langue française, il y a toujours des exceptions. Et dans le basket français aussi, visiblement… Alors qu’il avait été décidé que la participation à une Coupe d’Europe serait désormais conditionnée à une qualification pour les playoffs de Betclic ÉLITE, la SIG Strasbourg ou la JDA Dijon, bien que hors du Top 8 pour l’instant, ne sont plus qu’à un match d’une compétition continentale.

De fait, si certaines modalités restent à préciser, il a été indiqué aux deux clubs finalistes de la Coupe de France qu’un sacre final lors du Trophée Robert-Busnel serait normalement synonyme d’un ticket pour la FIBA Europe Cup. Une petite entorse au nouveau principe, mais pas non plus une entrave à la méritocratie puisque l’ajout d’une ligne au palmarès est tout autant estimable qu’une place en playoffs.

Le Top 12 obligatoire en parallèle

De quoi donner encore un peu plus de relief à cette finale (programmée à 16h30 à l’Accor Arena) pour deux équipes en dehors de leurs objectifs en championnat pour le moment. Même si le vainqueur ne devra pas galvauder les trois matchs restants en Betclic ÉLITE, puisqu’il faudra aussi impérativement être dans le Top 12 pour voir la C4, conformément au règlement de la FIBA Europe Cup qui interdit la présence de clubs classés dans le dernier tiers de sa ligue nationale. Or, pour le moment, la SIG est 11e et la JDA est 13e…