Prime à la méritocratie : la LNB veut révolutionner le système d’attribution des places européennes

Alors que le système d'attribution des places européennes est raillé pour son illisibilité, la LNB veut conditionner la participation à une Coupe d'Europe à une qualification pour les playoffs de Betclic ÉLITE.

Été par été, l’attribution des strapontins européens entre les clubs français fait débat. C’est même devenu l’un des marronniers de l’intersaison : ce club qui s’estime lésé après une excellente saison ou ceux qui deviennent européens malgré des performances douteuses. En 2022, les deux places réservées aux équipes tricolores en EuroCup avaient ainsi été attribuées aux 11e et 15e du championnat, la JL Bourg et le Paris Basketball. Cette saison, deux représentants européens s’étaient classés en dehors du Top 8 l’an dernier : Paris (9e), toujours, en EuroCup, et le BCM Gravelines-Dunkerque (10e), en FIBA Europe Cup.

La Ligue Nationale de Basket aimerait ainsi bouleverser ce système et désormais décider de l’attribution des places européennes uniquement selon le mérite sportif. Réuni le 15 novembre dernier, le Comité Directeur de la LNB a voté à l’unanimité le principe selon lequel un club doit obligatoirement se qualifier pour les playoffs de Betclic ÉLITE afin de pouvoir prétendre à une compétition européenne la saison suivante. Un nouveau règlement qui ne s’applique pas à l’EuroLeague, considéré comme un championnat européen plutôt que comme une Coupe d’Europe.

Alors que « les critères et sanctions potentiels » seront déterminés ultérieurement, ce vote soulève plusieurs interrogations. À commencer par celle de la réduction du nombre de représentants français sur les parquets continentaux : cette saison, ils sont 9, répartis dans les quatre compétitions. Soit, par définition, un de trop, avec la présence obligatoire d’une équipe, a minima, non qualifiée pour les playoffs. De plus, si l’EuroLeague est bien exclue de cette méritocratie, quid de l’EuroCup, où la LNB n’a aucun pouvoir de décision sur l’identité des clubs tricolores engagés ? D’où la suggestion de « potentielles sanctions » en cas de non-respect du principe ?