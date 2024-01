Nouveau principe de méritocratie pour les places européennes : la LNB instaure une sanction extrêmement lourde !

Cela restera comme l’une des premières décisions marquantes du mandat de Philippe Ausseur à la tête de la Ligue Nationale de Basket, entamé l’été dernier : la ligue a décidé de conditionner la participation à une Coupe d’Europe à une qualification pour les playoffs de Betclic ÉLITE. Une petite révolution, censée mettre un terme à l’opacité de l’attribution des places européennes, incarnée par l’été 2022 où l’EuroCup avait invité le 11e et le 15e du championnat, Bourg-en-Bresse et Paris.

« Le mérite sportif doit reprendre ses droits pour l’attribution des places en compétitions européennes aux clubs français », expliquait Philippe Ausseur fin novembre. « Il nous a été constamment reproché le manque de lisibilité et de transparence concernant la participation des clubs français pour ces compétitions, notre volonté étant de hiérarchiser ces compétitions et de les attribuer en fonction des résultats obtenus sur le terrain. Cette émulation sportive est nécessaire pour renforcer la compétitivité de notre championnat. Le passage à 16 va entraîner une lutte importante pour la qualification en playoffs et obtenir une Coupe d’Europe n’en sera qu’une juste récompense. »

Cinq victoires en moins, rétrogradation en cas de récidive !

Après avoir voté ce principe le 15 novembre dernier, le Comité Directeur de la LNB devait statuer sur les sanctions potentielles, en cas de manquement, lors d’une réunion suivante. Or, de sanctions, il y aura bien, et elles seront même particulièrement élevées : le 5 décembre, le Comité Directeur a voté à la majorité que le non-respect de ce principe sera sanctionné d’un retrait de cinq victoires lors de la première saison sportive, puis d’une rétrogradation d’une division en cas de récidive.

Alors qu’il y a neuf clubs de Betclic ÉLITE actuellement engagés dans une Coupe d’Europe (soit, par définition, un de trop), deux équipes auraient été sous le coup de cette pénalité cette saison : le BCM Gravelines-Dunkerque, récent 10e, invité en FIBA Europe Cup, et le Paris Basketball, encore jamais aperçu en playoffs de Betclic ÉLITE mais engagé dans sa deuxième campagne d’EuroCup.

L’EuroLeague n’est pas concernée

Ce principe concerne évidemment les deux compétitions FIBA, la Champions League et la FIBA Europe Cup, censées reposer sur le mérite sportif. Ainsi, en 2020, Limoges avait paraphé un contrat de trois ans avec la BCL, mais avec des participations justement conditionnées à une qualification pour les playoffs, ce qui avait coûté son ticket continental au CSP en 2021. Mais il cible également l’EuroCup, avec qui la LNB n’a aucun pouvoir de décision concernant l’identité des clubs engagés (jusqu’à maintenant ?), mais pas l’EuroLeague, considérée par la ligue comme « un championnat indépendant et quasi fermé », notamment via l’octroi de licences de participation, à l’image de celle accordée en 2021 à l’ASVEL pour dix ans au moins.