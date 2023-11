Philippe Ausseur, président de la LNB : « Le mérite sportif doit reprendre ses droits pour attribuer les places en Coupe d’Europe »

LNB - Le Comité Directeur de la Ligue Nationale de Basket (LNB) a acté le principe que les places en Coupe d'Europe seraient désormais attribués sur le principe du "mérite sportif".

Comme annoncé, le Comité Directeur de la Ligue Nationale de Basket (LNB) a pris la décision d’attribuer les places en Coupes d’Europe sur le principe du « mérite sportif ».

Ce lundi, la LNB a diffusé un communiqué en ce sens. « Le principe retenu est qu’un club doit se qualifier en playoffs du Championnat Betclic ELITE pour pouvoir prétendre participer à une compétition européenne la saison sportive suivante », indique l’institution. Les compétitions en question sont la Ligue des Champions (BCL, l’EuroCup et la FIBA Europe Cup). (Basketball Champions League, Eurocup et FIBA Europe Cup), mais pas l’EuroLeague « qui n’est pas considérée comme une compétition européenne mais comme un championnat indépendant et quasi fermé ».

Ainsi, il serait impossible pour qu’une équipe comme le Paris Basketball, qui n’a pas participé aux playoffs en 2023, ou le BCM Gravelines-Dunkerque, prenne part à une compétition européenne en 2023-2024. Si d’aventure ECA (Euroleague Commercial Assets) venait à inviter une formation française en EuroCup malgré ce principe, des sanctions pourraient être prises. Celles-ci « seront décidés lors d’une prochaine réunion du Comité Directeur sur proposition du bureau de la Ligue Nationale de Basket. »

Philippe Ausseur, le président de la LNB, s’est exprimé sur le sujet :