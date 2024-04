Massimo Cancellieri sans explication après la défaite contre Le Mans : « On s’excuse »

La SIG Strasbourg a fait une très mauvaise opération dans la course aux playoffs en s’inclinant contre Le Mans (71-80) au Rhénus ce mardi soir.

Après avoir appris qu’elle ne récupérerait pas la victoire contre Monaco, la SIG a enregistré une 17e défaite. A trois journées de la fin, les calculs sont simples : il lui faudra désormais gagner le reste de ses rencontres et compter sur plusieurs défaites de ses concurrents. Mais plus que ces faits, l’entraîneur Massimo Cancellieri était dépité par la production livrée par son équipe ce mercredi soir dans un Rhénus pourtant à guichets fermés. Il l’a reconnu devant la presse* après la rencontre, présentant ses excuses pour cette partition ratée :

« Le match était pire à Bourg par rapport à la capacité de l’équipe au niveau du rebond. J’en avais parlé avec Léo en amont du match et chaque année Narace prend les rebonds offensifs. Les rebonds, on s’y attendait mais le reste non. J’aimerais pouvoir donner la raison de la défaite, dire que c’est à cause des rebonds, mais ce n’est pas le cas, je ne peux pas l’expliquer. On a fait une approche catastrophique du match. Les six premières minutes, nous avons été bons défensivement mais après, aucun des gars marquaient des paniers, ils ont tout raté. Ce n’est pas acceptable, la frustration n’était pas acceptable. Nous avons parlé à la fin du match avec l’équipe et j’ai confiance en eux. Ils ont compris que ce n’était pas acceptable de faire une approche comme ça. Ils ont essayé à la fin de revenir mais c’était trop tard. Toutes les bêtises que nous avons faites au début, nous ont coûtées cher à la fin. C’est dommage et on s’excuse. Le match était à guichets fermés, on n’a pas envie de montrer ce visage de l’équipe à la maison. Nous avons 2-3 jours pour préparer la revanche, dans un premier temps face à Dijon et deuxièmement pour la revanche de ce soir et montrer un visage différent. Notre équipe réagit comme ça depuis le début de la saison, on a essayé de travailler plus sur l’aspect moral que sur la technique, mais c’est plus difficile à gérer et à changer. On doit garder la tête haute, car nous avons un match très important à jouer samedi. On va prendre toutes les énergies qui nous reste et les emmener là-bas. Je ne veux pas être négatif, tout n’est pas perdu, mais pour les playoffs, il faudra qu’on gagne tout le reste et que les autres équipes perdent. Heureusement, avant ces trois matchs, il y a le match de Coupe de France, ça va nous faire du bien. On va utiliser ce choc pour redynamiser l’équipe. On ne se plaint pas, on s’excuse pour ce (mercredi) soir. »