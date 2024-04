Fin du feuilleton : la LNB valide la victoire de l’AS Monaco contre Strasbourg

C’est probablement la victoire dont a le moins besoin l’AS Monaco aujourd’hui, engagée à partir de ce mercredi dans une série de playoffs incertaine contre le Fenerbahçe Istanbul en EuroLeague. Toujours est-il que le club de la Principauté a eu la satisfaction d’apprendre qu’il conservait le bénéfice de sa victoire acquise face à la SIG Strasbourg le 24 mars (92-78).

La fin d’un mauvais feuilleton, débuté en catimini il y a deux semaines. Lors d’une audience confidentielle le 9 avril dernier, la Commission Juridique, de Discipline et des Règlements de la LNB avait initialement attribué le succès sur tapis vert à Strasbourg, jugeant l’ASM coupable d’avoir inscrit Sasa Obradovic et Jaron Blossomgame sur la feuille de match, les deux hommes étant prétendus suspendus à titre conservatoire suite à leur expulsion la semaine précédente en Coupe de France. Pourtant, la Chambre d’Appel de la FFBB avait invalidé cette décision vendredi dernier à cause d’un vice de forme.

« Les textes disciplinaires sont d’interprétation stricte, pas extensive »

De nouveau saisie du dossier, la CJDR en a étudié le fond mardi en fin d’après-midi et a finalement donné raison à la Roca Team. « Selon les règlements LNB, pour qu’un joueur soit sous le coup d’une supension provisoire, il faut qu’il air été sanctionné d’une « faute disqualifiante avec rapport au cours d’une compétition organisée par la LNB », explique Xavier Le Cerf-Galle, l’avocat du club monégasque. « Donc une faute disqualifiante avec rapport sifflée au cours d’une compétition non organisée par la LNB ne peut pas donner lieu à suspension provisoire. Car les textes disciplinaires sont, comme en matière pénale, d’interprétation stricte. Et appliquer en LNB une sanction conservatoire pour une faute disqualifiante avec rapport contractée en Coupe de France fédérale, c’est faire une interprétation extensive des règlements, ce qui est proscrit par plusieurs règles constitutionnelles. Le règlement FFBB ne prévoit pas qu’une suspension provisoire s’applique en LNB. Et comme le règlement LNB définit le périmètre de la suspension provisoire et le restreint aux compétitions ligues, il exclut de plein droit l’application du texte fédéral. »

La commission de discipline de la #LNB a tranché. AS MONACO BASKET n’a commis aucune infraction au règlement et la victoire contre SIG #STRASBOURG du 24 mars 2024 est validée. Le droit est aussi au service du sport. #Betclicelite @ASMonaco_Basket https://t.co/iS2tVBJvof — Me Xavier Le Cerf Galle (@XavLeCerfGalle) April 24, 2024

Sauf en cas d’appel improbable de la LNB, cette décision archive ce dossier pour de bon. Qui aura, au moins, eu le mérite de mettre en exergue l’un des axes stratégiques du nouveau président, Philippe Ausseur. « La refonte des règlements est l’un de nos dix chantiers prioritaires », nous rappelait-il en février. « Je pense qu’il y a un certain nombre de choses manquantes, d’autres qui sont contradictoires entre elles et qui amènent à des problèmes. Il faut pouvoir avoir plus de clarté et de visibilité sur nos règlements. »

Avec cette victoire validée, l’AS Monaco conserve son bilan de 87,5% (28v-4d). Quant à la SIG, elle reste 9e, une longueur derrière le Top 8, mais avec un calendrier favorable : en cas de succès contre Le Mans et de défaite de Cholet à Paris ce mercredi, un scénario qui n’a rien d’improbable, les Alsaciens se hisseront à la 8e place. D’où « l’espoir » affiché par Massimo Cancellieri après la défaite à Bourg-en-Bresse dimanche. Mais sans victoire bonus donc…