La SIG Strasbourg évincée du Top 8 mais Massimo Cancellieri « garde espoir »

Léopold Cavalière : « Il y a beaucoup de frustration. On n’est pas loin de prendre un match chez un finaliste d’EuroCup donc on pourrait commencer à se dire que c’est bien. Mais non, à ce moment de l’année, on s’en fiche de perdre des matchs de 3 points. On veut juste un +1. Et aujourd’hui, on n’a pas su ramener ce +1. On n’est pas loin mais c’est anecdotique. Si on ne se qualifie pas, est-ce qu’on se dira à la fin de la saison qu’on a battu l’ASVEL, Paris et qu’on a perdu de trois points à Bourg ?! Non, on s’en fout, il faut gagner des matchs là. […] Je suis très frustré par ma performance personnelle donc mon avis sera un peu biaisé mais il y a des rebonds et des fautes qui nous ont coûté cher. »

Massimo Cancellieri : « On a fait un grand pas en avant. Être à égalité à 5 minutes de la fin, ici, face à cette équipe, ça ne nous était jamais arrivé auparavant. On a joué un grand match, tout le monde était concerné. Ce qui me dérange, c’est qu’on n’a pas été là sur la bataille des rebonds alors que ça doit être à la vie à la mort. Mercredi, contre Le Mans, on devra gagner en jouant 35 minutes comme ce dimanche et 5 minutes typiques de la SIG Strasbourg à la maison. Il reste vraiment très peu de matchs, on doit être concentré sur le futur. Bien sûr qu’on a été mieux que sur tous les autres matchs à l’extérieur, on a fait vraiment moins de bêtises que les autres matchs à l’extérieur. En tant qu’entraîneur, je ne suis pas content parce qu’on a perdu mais j’ai de l’espoir. On a démarré la semaine de la bonne façon. On a mieux joué ensemble et on a été solide sur la défense de pick and roll. La fin de saison sur un fil ? Si je commence à penser maintenant qu’il y a peut-être… (il s’interrompt) Je m’en fous, je suis entraîneur, je veux juste gagner les matchs. À la fin, on tirera une ligne, et basta ! On est là pour essayer de faire les playoffs et essayer de gagner la Coupe de France. Nous sommes très heureux. On a fait le Top 16 de BCL. On finit la saison avec une autre équipe que celle qui a démarré la saison. »

À Bourg-en-Bresse,