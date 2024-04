Strasbourg déclaré vainqueur du match à Monaco

Strasbourg a enregistré deux victoires en cette fin de semaine : une contre Gravelines-Dunkerque sur le parquet du Rhénus ce samedi 13 avril et une autre sur tapis vert.

Jaron Blossomgame aligné par erreur contre Strasbourg

Effet, la SIG a été déclarée vainqueur de son match à Monaco du 24 mars dernier. Battue 92 à 78 sur le terrain, elle a finalement récupéré le succès car la Roca Team a fait l’erreur d’aligner Jaron Blossomgame sur cette rencontre. Le poste 4/3 étasunien était suspendu après avoir été exclu une semaine plus tôt en demi-finale de la Coupe de France, à Trélazé, dans une défaite contre Strasbourg. Le samedi suivant, l’AS Monaco avait pris note de la suspension de Jaron Blossomgame et ce dernier n’avait pas pris part au déplacement à Saint-Quentin, au même titre que son coach Sasa Obradovic.

Au classement sur son site Internet, la Ligue Nationale de Basket a d’ores et déjà enlevé une victoire et ajouté une défaite à Monaco. De son côté, Strasbourg bascule dans le positif (15 victoires et 14 défaites) et dans le Top 8 par la même occasion. Un match gagné sur tapis vert qui ne manquera pas de faire réagir la concurrence à la qualification en playoffs.