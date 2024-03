Strasbourg, tombeur du tenant du titre Monaco, veut aller au bout : « Ce n’est pas une fin en soi »

Alors que l’on annonçait une voie dorée pour Monaco en Coupe de France, surtout après avoir vaincu son rival l’ASVEL en 1/8e de finale, Strasbourg a réussi l’exploit de sortir le tenant du titre. Ce dimanche, la SIG a réalisé un match plein pour dominer les débats et résister au retour monégasque en fin de partie. En dehors des playoffs de Betclic ELITE pour le moment et avec de minces chances de sortir du top 16 de la BCL, le club alsacien savoure ainsi son plaisir d’être en finale de la Coupe de France.

« Nous avons réalisé un exploit, décrivait Massimo Cancellieri en conférence de presse […] On a joué sans avoir peur et avec la volonté de leur faire face. On a essayé de les empêcher de trouver leur rythme. Nous l’avons bien réussi lors des 25 premières minutes. […] C’est une victoire obtenue face à Monaco en étant devant tout le match. Ce n’est pas rien donc je pense qu’on l’a mérité. »