Strasbourg bat Gravelines-Dunkerque au finish et retrouve le top 8

Sous les yeux de son ancien joueur Frank Ntilikina, Strasbourg a retrouvé la victoire en même temps que le top 8 de la Betclic ELITE face au BCM Gravelines-Dunkerque. Défaite le week-end dernier à Dijon, la SIG a peiné face aux joueurs de Jean-Christophe Prat, pourtant privés de Tajuan Agee et Chris Babb. Devant dans les derniers instants de la partie, l’équipe de Massimo Cancellieri a tangué mais n’a finalement pas flanché pour s’imposer au Rhénus (68-65).

Un match de séries et des lancers francs pour finir

Un peu à l’image du seul autre match du multiplex entre Nancy et Le Mans, la rencontre entre Strasbourg et Gravelines-Dunkerque a davantage été une bataille sous les panneaux qu’un concours d’adresse (respectivement 4/22 et 6/24 à 3-points). Dans un match où chaque équipe aura eu son momentum (22-9 pour la SIG en QT2, 8-22 pour le BCM en QT3), les Strasbourgeois ont finalement eu le dernier mot en fin de match.

Alors que ces derniers s’étaient détachés dans les trois dernières minutes (de 59-59 à 66-60), Paul Lacombe (8 points) et la SIG se sont faits quelques frayeurs avec deux lancers francs loupés consécutivement à 9 secondes du terme de la partie (66-63). Boris Dallo (9 points) a finalement permis aux siens de s’imposer, en commettant volontairement la faute sur Thomas Cornely (7 points) pour éviter un tir extérieur, puis en marquant deux lancers francs derrière (68-65). Le shooteur nordiste Johnny Berhanemeskel (11 points), auteur d’un gros tir avec la faute à l’entame des soixante dernières secondes, a bien eu une dernière tentative, en vain.

Avec cette victoire, la SIG Strasbourg retrouve donc le top 8, avec une victoire d’avance sur ses concurrents derrière.