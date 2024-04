Nancy – Le Mans : Frank Mason parti, Chris Clemons prend la relève au SLUC

Pourquoi Nancy aurait besoin de Frank Mason III quand on a Chris Clemons dans son effectif ? C’est peut-être ce que se disent beaucoup de supporters du SLUC en quittant les travées de Gentilly ce samedi 13 avril après la victoire face au Mans (68-60). Grâce notamment aux 30 points de son arrière américain, les Couguars ont décroché un succès d’importance pour les playoffs face à un concurrent direct.

Le SLUC peut encore croire aux playoffs, Le Mans beaucoup moins

L’ancien joueur de G-League Chris Clemons n’avait pas encore montré toute l’étendue de ses talents de scoreur au public lorrain. Auteur de véritables cartons à Boulogne-Levallois (24 points) ou lors de la 2e victoire de la saison contre Monaco (27 points), l’arrière de 26 ans a enfin pu dévoiler sa panoplie complète à l’occasion de la réception du Mans, et quelques heures à peine après l’officialisation du départ du meneur Frank Mason III. Apportant son scoring tout au long de la partie (14 unités en MT1, 16 en MT2), Chris Clemons a contribué à la domination nancéienne face au MSB.

Cette dernière équipe est restée dans la partie non pas grâce à son adresse, catastrophique en Lorraine (43% à 2-points, 5/32 à 3-points), mais par sa grosse présence au rebond (23 prises offensives). Mais ce manque d’allant offensif a fini par être rédhibitoire dans le 4e quart-temps face à la force de frappe nancéienne symbolisée par Chris Clemons (a crédité également de 8 rebonds, 7 passes décisives et 8 fautes provoquées pour 38 d’évaluation). Ce dernier partage désormais la 2e meilleure évaluation de la saison avec le Roannais Yannis Morin et son adversaire du soir William Howard.

Avec cette victoire, Nancy peut encore croire fermement aux playoffs (10e, à une victoire de Strasbourg, 8e). Pour Le Mans (12e), à l’instar de Limoges un peu plus tôt dans la journée, cela paraît désormais fortement compris (deux victoires de retard sur le top 8).