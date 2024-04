Frank Mason et le SLUC Nancy se séparent : fin d’un imbroglio de plusieurs semaines

Frank Mason III (1,82 m, 30 ans) ne portera plus la tunique du SLUC Nancy cette saison. Le meneur de jeu et le club nancéien ont décidé de mettre fin à leur collaboration d’un commun accord, au sujet d’un différend concernant une blessure du joueur.

Le @SLUCbasketNancy et Frank MASON ont convenu de mettre un terme d’un commun accord à leur relation contractuelle qui portait jusqu’à la fin de la saison. 1/2 pic.twitter.com/RphhyT4opc — SLUC Nancy Basket (@SLUCbasketNancy) April 13, 2024

Une issue inévitable

C’est donc sans son joueur américain que Nancy va défier Le Mans ce samedi 13 avril en Betclic ELITE (18h30). Enfin, cela fait déjà un certain temps que les Couguars font sans leur meneur de jeu. En effet, Frank Mason III n’a plus joué avec le SLUC depuis la mi-mars et une élimination en quart de finale de la Coupe de France contre Strasbourg. Déjà bien avant cette dernière rencontre, l’ancien joueur des Sacramento Kings en NBA disait souffrir de la main.

Sauf que le staff médical nancéien n’a jamais reconnu de blessure, ne permettant pas de l’arrêter momentanément et de pouvoir recruter un remplaçant médical. Dernièrement, les rapports se sont donc tendus entre le joueur et le club. « Je n’ai jamais forcé un joueur à jouer. Mais en même temps des joueurs blessés jouent. C’est le cas de Mérédis Houmounou, Tyren Johnson et Clément Frisch », argumentait son entraîneur Sylvain Lautié début avril. L’issue, à savoir une séparation entre les deux parties, était donc presque inévitable.

L’histoire entre Frank Mason III et le SLUC n’a jamais vraiment été un long fleuve tranquille. Après avoir vécu une première saison compliquée en 2022-2023, l’ancien joueur de l’université de Kansas avait loupé toute la présaison l’été dernier pour assister à la naissance de son deuxième enfant. Malgré tout, Frank Mason III était devenu l’un des éléments majeurs de Sylvain Lautié pour son 2e exercice en Lorraine. Formant un axe 1-5 redoutable avec Shevon Thompson, le meneur était le 3e meilleur marqueur de la saison en championnat de France, avec 15,5 points de moyenne à 47% de réussite aux tirs en 21 rencontres. Le tout récent trentenaire quitte donc son premier club européen, après avoir effectué toute la première partie de sa carrière outre-Atlantique.