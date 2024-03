L’AS Monaco prend sa revanche sur Strasbourg

Face à une Roca Team éreintée par les derniers évènements, toute autre équipe que Strasbourg aurait vraisemblablement eu une chance ce dimanche à Gaston-Médecin. Sauf que la SIG a eu l’outrecuidance de priver l’AS Monaco d’une finale de Coupe de France dimanche dernier. Alors les Monégasques avaient des choses à se faire pardonner… voire même une petite vengeance à prendre.

Une entame canon… puis une tranquille gestion

Et pour cause, on ne voit pas si souvent l’ASM aussi concentrée pour un match lambda de Betclic ÉLITE, surtout au sortir d’une double semaine européenne. Loin de leur entame en dilettante de dimanche dernier, les coéquipiers d’Alpha Diallo (21 points à 8/11, 6 rebonds et 2 passes décisives en 19 minutes) avaient annihilé tout suspense dès la 12e minute : 35-15. Alors bien sûr, il y eut le traditionnel relâchement de la Roca Team, permettant à la SIG de tenter un léger rapproché (45-38, 20e minute), mais les Alsaciens n’ont jamais vraiment pu croire en un exploit.

En contrôle toute la seconde mi-temps, les hommes de Sasa Obradovic n’ont jamais laissé Strasbourg revenir à moins de 10 points une nouvelle fois. Dans le money-time, le technicien serbe (qui a reposé Mike Jamese et Donatas Motiejunas) s’est même permis le plaisir d’offrir du temps à la pépite iranienne Mohammad Amini, comme pressenti, pour la deuxième fois de la saison en Betclic ÉLITE. Le prospect a parachevé le score (92-78) sur un lay-up en drive. Alors que la probabilité mathématique de la voir boucler la phase régulière à la première place s’accroit week-end après journée, l’AS Monaco pourra savourer sa petite revanche : combinée à la victoire du Portel contre Blois, cette défaite boute la SIG (12v-14d) hors du Top 8.