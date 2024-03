La pépite Mohammad Amini, bientôt sur les parquets de Betclic ÉLITE avec l’AS Monaco ?

Petit quiz : qui sont les trois joueurs ayant marqué le plus de points face à l’Espagne lors de la dernière Coupe du Monde ? Le premier est une superstar de NBA, potentiel MVP de la saison, Shai Gilgeous-Alexander (30 unités). Le second est un solide joueur de l’Association, son compatriote Dillon Brooks (23 points). Et le troisième est un… Espoir du championnat de France, l’Iranien Mohammad Amini (1,99 m, 18 ans), auteur d’une pointe à 19 points à 7/12 face à la Roja le 30 août dernier à Jakarta.

« Il a un vrai profil, un vrai talent : un 2-1 de grande taille, capable de jouer juste, pour lui, pour les autres, qui attaque, qui défend », énumérait Mickaël Pivaud, son coach en U21, en août dernier. « Ça lui fait beaucoup de qualités ! Il peut déjà jouer en Pro B sans problème. C’est un garçon à très fort potentiel qui jouera à très haut niveau, c’est certain, mais lequel ? » Pour l’instant, pas en Betclic ÉLITE…

Un contrat aspirant signé

Auteur d’une formidable Coupe du Monde pour son âge (13,2 points à 46%, 4,6 rebonds et 1,4 passe décisive), le phénomène de Bandar Abass reste désespérément invisible avec les pros de l’AS Monaco : cinq apparitions sur la feuille de match cette saison, pour une seule entrée de jeu, expéditive (2 minutes à Chalon le 24 septembre 2023) au cours d’un match pourtant à sens unique (68-104). L’an dernier, il n’avait eu le droit qu’à la sortie pré-Final Four à Blois (12 points à 4/7 et 4 rebonds en 37 minutes). La faute, évidemment, au roster luxuriant de la Roca Team, avec déjà sept NJFL, autrement plus référencés que lui, pour six spots disponibles.

Toutefois, alors qu’il marche sur le championnat Espoirs (19,6 points à 49%, 7,8 rebonds et 4,1 passes décisives) où les Monégasques trustent désormais les premiers rôles, le talent de Mohammad Amini ne mériterait-il pas un peu mieux ? C’est visiblement, aussi, la réflexion des dirigeants monégasques qui lui ont fait signer cette semaine un contrat aspirant, lui qui est lié avec le club jusqu’en 2026 (pour devenir JFL). Pour lui donner un peu de temps de jeu d’ici à la fin de la saison régulière, que l’ASM est quasi-certaine de boucler à la première place ? « C’est exactement pour cette raison », répond le manager monégasque, Oleksiy Yefimov. « Et pour montrer les énormes progrès de notre centre de formation. Ce n’est pas seulement à propos d’un joueur mais le développement de tout notre programme de jeunes en général. » Sauf que le principal concerné devra continuer à prendre son mal en patience. Ce dimanche, il n’est ainsi pas du déplacement à Dunkerque…