Affaire Monaco – Strasbourg : la Roca Team récupère sa victoire !

Après 24 heures d’attente suite à l’audition de l’AS Monaco jeudi 18 avril, le verdict de la Chambre d’Appel de la FFBB est tombé ce vendredi. Les juristes fédéraux ont annulé la décision de la Commission Juridique, de Discipline et des Règlements de la LNB.

Un vice de forme retenu

La semaine dernière, celle-ci avait retiré à la Roca Team le bénéfice de sa victoire face à la SIG Strasbourg (92-78 le 24 mars), sous prétexte que Sasa Obradovic et Jaron Blossomgame auraient dû être suspendus pour cette rencontre suite à leur expulsion sept jours avant en Coupe de France. « C’est une sanction infondée juridiquement et irrégulière sur la forme », nous disait alors Xavier Le Cerf-Galle, avocat du club de la Principauté.

La Chambre d’Appel lui a donné raison, sans même avoir besoin d’étudier le fond de dossier. Un vice de forme a suffi pour annuler la décision puisque la CJDR de la LNB a convoqué Aleksej Fedorychev ad hominem, via un courrier envoyé le 29 mars, lors de l’audience disciplinaire du 9 avril dernier, plutôt que le club de l’AS Monaco. « Il apparaît que le club, qui dispose d’une personnalité juridique morale distincte de celle personnelle de son Président, n’a pas régulièrement été mis en cause par la CJDR. […] En l’absence de tout courrier de notification des griefs adressé à la société monégasque, la CJDR n’était pas compétente pour entrer en voie de sanction à l’encontre de l’AS Monaco et de lui prononcer la perte par pénalité d’une rencontre », estime la Chambre d’Appel de la FFBB, qui a renvoyé l’affaire devant la CJDR.

En attendant de savoir si la ligue se ressaisit du dossier, l’AS Monaco va récupérer sa 27e victoire de la saison. Quant à la SIG, elle redescend à la huitième place de Betclic ÉLITE, retrouvant son égalité à trois avec le SLUC Nancy et Saint-Quentin (14v-15d).