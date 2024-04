Le Mans n’est pas mort pour les playoffs, Dijon valide son maintien avant la Coupe de France

Et si Le Mans s’invitait en playoffs dans le sprint final ? Quasiment impensable il y a quelques semaines, le MSB est pourtant bien dans la course pour le top 8. Après avoir assuré son maintien face à Boulogne-Levallois le week-end dernier, l’équipe d’Elric Delord se retrouve désormais aux portes des phases finales après sa victoire à Strasbourg (71-80).

Fin de série au Rhénus pour la @sigstrasbourg ❌ 5⃣ joueurs à 🔟 points ou plus côté @MSB_Officiel 🔥🤝#BetclicELITE pic.twitter.com/7zKlHRbBXj — LNB (@LNBofficiel) April 24, 2024

Le Mans « n’a pas une chance sur un million de jouer les playoffs »… et pourtant

« On n’a pas une chance sur un million de jouer les playoffs », soulignait pourtant le technicien manceau après cette dernière victoire en Alsace. Et pourtant, il semble bien y en avoir une, surtout après le passage du MSBcc au Rhénus : « On va savourer mais on ne veut pas s’arrêter là, expliquait Elric Delord à Ouest-France. On a joué libéré par rapport aux dernières sorties. » Grâce à son identité cette saison, le rebond (52 prises dont 17 offensives), Le Mans a dominé Strasbourg ce mercredi 24 avril (71-80). Les intérieurs manceaux Williams Narace (17 points), Dragan Apic (12 points à 5/5 aux tirs) ou encore William Howard (7 points et 9 rebonds) ont mis au supplice les Strasbourgeois.

Ces derniers ont commis 29 fautes, qui ont envoyé le MSB 38 fois sur la ligne des lancers-francs, pour 24 convertis. Et avec les matchs sans de Paul Lacombe (3 points à 1/7 aux tirs) et Phil Booth (0 point en 11 minutes de jeu), Strasbourg (11e) signe une bien mauvaise opération, en étant désormais à égalité de bilan avec son adversaire du soir, Nancy (10e) et Limoges (12e).

Dijon valide « sa première étape de la semaine »

Si la soirée a été morose pour l’un des finalistes de la Coupe de France, cela n’a pas été le cas pour l’autre. En effet, la JDA Dijon a assuré son maintien dans l’élite grâce à sa victoire contre Le Portel (92-90). Comme son voisin Chalon-sur-Saône la veille à Blois, le club dijonnais a décroché sa 13e victoire de la saison grâce notamment au match quasi-parfait de Jacques Alingué (17 points à 100% aux tirs, 7 rebonds, 2 passes décisives et 4 interceptions pour 30 d’évaluation).

« On renoue avec la victoire, la première étape de la semaine est validée, maintenant place à la seconde ». Laurent Legname, auprès du Bien Public, veut bien évidemment parler de la finale de Coupe de France, prévue ce samedi 27 avril à Bercy (16h30).