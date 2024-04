Zaccharie Risacher a signé le premier double-double de sa carrière professionnelle à l’occasion de la victoire de la JL Bourg chez les Metropolitans 92 (82-101) ce mercredi 24 avril pour la 31e journée de Pro B. Maladroit pour démarrer (0/7), le jeune ailier a cumulé 14 points à 5/16, 10 rebonds (dont 8 offensifs, troisième meilleure performance de la saison en Betclic ÉLITE) et 2 contres en seulement 23 minutes confirmant ainsi son retour en forme, initié contre Strasbourg dimanche. Un regain d’énergie qui coïncide avec l’officialisation de l’annonce de sa candidature à la Draft NBA.

« J’ai mal commencé individuellement, avec un manque de réussite », a-t-il réagi au micro du Progrès. « Plus globalement, nous n’avons pas été bons en première mi-temps. On peut bien sûr louper des tirs mais on doit en revanche défendre dur, ce qui n’a pas été le cas jusqu’à la pause. On est revenu des vestiaires avec de meilleures intentions et on a fini par jouer notre basket avec de l’intensité. »

Zaccharie Risacher STRONG drive + the foul! 💪@JLBourgBasket vs. @Metropolitans92 is live on the NBA App! 📲 https://t.co/GRWXhbhovQ pic.twitter.com/ibGpBVou29 — NBA Future Starts Now (@nbafuturenow) April 24, 2024

Chasedown block ➡️ transition bucket 🔥 Zaccharie Risacher getting it done on both ends on the NBA App! 📲 https://t.co/IMLVkmKAPp pic.twitter.com/90cTsBRVRO — NBA Future Starts Now (@nbafuturenow) April 24, 2024