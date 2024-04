Début des playoffs : Le Havre écrase Caen, Saint-Vallier et Chartres faciles à Challans et Loon-Plage

NM1 - Chartres, Saint-Vallier, Quimper, Tarbes-Lourdes et Tours se sont imposés à l'extérieur lors du match aller du 1/8e de finale de playoffs NM1, alors que Le Havre a écrasé Caen (+24) à la maison et que Mulhouse et Vitré ont également gagné à la maison.