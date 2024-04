« On est reboosté à 100% » – Caen est prêt à rebondir en playoffs de Nationale 1

Cinq jours après la défaite de Caen contre Chartres et avoir terminé à une très décevante quatrième place, Stéphane Eberlin et ses joueurs ont repris l’entraînement et se sont remobilisés pour les playoffs de Nationale 1 masculine (NM1).

L’entraîneur du CBC a accordé une interview à Ouest France pour évoquer les phases finales et la fin de saison caennaise. Pour le premier tour, la Normandie a le droit à un derby. En effet, Caen affronte ses voisins du Havre, une grosse écurie qui enchaîne les échecs saison après saison malgré son important budget.

Pour Stéphane Eberlin, Le Havre est un adversaire coriace mais pas insurmontable :

« En playoffs, c’est simple, il faut gagner deux matches pour passer au tour suivant. Quel que soit l’adversaire. On savait que Le Havre était une des grosses écuries de la division. Ils ont peut-être réalisé une première partie qui ne correspondaient pas à leurs attentes. Toutefois, les compteurs sont remis à zéro en playoffs. Le Havre possède de grosses individualités et un gros potentiel offensif. On sait que c’est un gros morceau. »

Stéphane Eberlin s’est également exprimé sur l’échec de la fin de la saison régulière. Il y a deux semaines, Caen était en en passe de terminer champion de NM1 et de monter directement en Pro B. Mais finalement, le CBC a perdu ses deux derniers matches et c’est Hyères-Toulon qui a soulevé le trophée et fêter son accession pour les phases finales, sans passer par les phases finales. Après avoir pris un coup sur la tête, l’entraîneur alsacien affirme que lui et ses joueurs sont remobilisés avec l’objectif d’aller le plus loin possible dans ces playoffs :

« C’est difficile forcément, mais ça fait partie du métier. Je suis reboosté à 100% et j’ai le sentiment que les joueurs aussi. Le plus dur, c’est de rentrer dans ces playoffs. Une fois qu’on sera lancé, il y aura une dynamique. Quand tu vois l’engouement qu’il y a derrière nous, tu ne peux que te remotiver. On a toujours dit qu’il y aurait deux chances. On a joué la première jusqu’au bout, ça n’est pas passé. On a la chance d’avoir une deuxième opportunité. Il faut y aller bille en tête, sans voir plus loin que le premier tour.«

Entre-deux à 20h ce vendredi soir aux Docks Océanes, lieu du match aller.