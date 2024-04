« C’est le pire scénario possible » – Caen espère pouvoir se reprendre en playoffs

Le Caen Basket Calvados (CBC) se retrouve dans une période de réflexion et de préparation intense après avoir échoué dans sa quête de montée directe en Pro B. Au micro de Ouest-France, Stéphane Eberlin, l’entraîneur de l’équipe, exprime sa déception face au résultat des deux dernières rencontres de la phase 2.

« C’est le pire scénario possible. On perd notre deuxième place et on se retrouve quatrième. La soirée était pénible. On a été dans les cordes en première mi-temps. Il y a eu une vraie réaction ensuite mais on partait de tellement loin… On n’a pas su limiter l’écart dans notre mauvaise première mi-temps, » a déclaré le technicien alsacien.

Malgré cette déception, Stéphane Eberlin garde espoir pour les playoffs à venir : « On gagne ensemble, on perd ensemble. C’est une défaite collective, il faut passer à la suite. Il faut remobiliser tout le monde et se préparer les playoffs. »

Loïc Adriaenssens, président du Caen BC, partage également ses réflexions sur cette période difficile : « Je suis déçu mais pas forcément abattu. Maintenant, il faut créer les conditions pour que l’équipe reparte dans des conditions qui n’ont rien à voir. En playoffs, il n’y a plus de calculs d’apothicaires comme la Fédération sait nous en créer. »

Malgré la déception, l’équipe se tourne désormais vers l’avenir avec détermination. « Je n’ai pas reconnu l’équipe. À ce moment de la saison, ce n’est plus de la technique, de la tactique mais de la fraîcheur mentale. Les joueurs ont peut-être été pris par l’événement, par la peur. Mais ils ont essayé, » a ajouté Loïc Adriaenssens.

6/34 au tir, dont 0/15 à trois points. Circulez supporters du @CaenBC14, y a rien à voir (24-42). Hyères fait le taf, le CBC, pas du tout. Bonsoir tristesse — Clément Hébert (@ClemHbert) April 16, 2024

Le Caen BC se prépare maintenant pour les playoffs et son 1/8e de finale face au voisin havrais, avec l’objectif de rebondir et de montrer un autre visage sur le terrain. Le match 1 aura lieu au Havre le vendredi 26 avril, avec le retour probable de Yann Siegwarth, lui qui « doit reprendre l’entraînement en début de semaine prochaine » annonce Ouest-France. Quant à Marc-Eddy Norelia, il pourrait rejouer à partir des éventuelles demi-finales.