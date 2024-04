Playoffs NM1 : Chartres tête de série n°1, un derby normand Caen – Le Havre au premier tour !

Hyères-Toulon sacré au terme de la phase 2 de NM1, place désormais aux playoffs ! Chartres en sera la tête de série n°1 et aura l’avantage du terrain tout du long après avoir remporté le choc face à Caen (73-77). Défait pour la 2e fois seulement de toute la saison dans son palais des sports, le CBC, qui pouvait croire en la montée, échoue finalement au 4e rang. C’est Quimper, vainqueur d’Andrézieux-Bouthéon ce mardi (63-69), qui termine finalement au 3e rang.

Ainsi, pour ce premier tour des playoffs, on aura notamment droit à un derby normand entre Caen et Le Havre !

Les confrontations au 1er tour des playoffs de NM1 : Saint-Vallier (9e) vs Loon-Plage (10e)

Chartres (2e) vs Challans (17e)

Avignon Le Pontet (5e) vs Vitré (14e)

Tarbes-Lourdes (6e) vs Boulogne-sur-Mer (13e)

Quimper (3e) vs Rueil (16e)

Andrézieux-Bouthéon (8e) vs Mulhouse (11e)

Tours (7e) vs Pont-de-Cheruy (12e)

Caen(4e) vs Le Havre (15e)

Les 8èmes de finale (26 avril, 3 et 5 mai 2024), les quarts de finales (10, 17 et 19 mai 2024) et les demi-finales (24, 31 mai et 02 juin 2024) ainsi que les finales (7, 14 et 16 juin 2024) se disputent en 2 matchs gagnants (Aller, Retour et Belle éventuelle) selon l’ordre suivant :

Match aller chez le moins bien classé de la phase 2 ;

Match retour chez le mieux classé de la phase 2 ;

Belle éventuelle chez le mieux classé de la phase 2.

L’équipe vainqueur des playoffs accède sportivement à la seconde division masculine professionnelle (Pro B).