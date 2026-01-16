Absence prolongée pour Benoit Injai à Quimper…

Le soleil ne dure décidément qu’un temps en Bretagne… Cinq jours après avoir remporté son premier match depuis le 21 novembre, Quimper a annoncé sur ses réseaux sociaux que le retour de Benoit Injai (1,82 m, 29 ans) sur les terrains allait être retardé.

Attendu fin janvier, l’arrière des Béliers « sera absent des parquets pour environ 45 jours à partir de ce jour », a indiqué le club, soit jusque début mars. Le natif de Mont-Saint-Aignan devra encore prendre son mal en patience avant d’arborer de nouveau son maillot floqué du numéro 76…

PROFIL JOUEUR Benoit INJAI Poste(s): Arrière Taille: 182 cm Âge: 29 ans (09/01/1997) Nationalités: Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine PTS 2,5 #563 REB 2 #456 PD 2 #289

Pour rappel, Benoît Injai est éloigné des parquets depuis le 21 novembre, date du dernier match remporté par son équipe en 2025, contre Challans. Il s’était alors fracturé le poignet, ce qui devait l’éloigner des parquets pour 45 jours. Mais à l’approche de cet horizon, sa « consolidation n’est pas totale », ce qui repousse sa reprise d’activité et donc sa disponibilité.

Pour pallier son absence, Quimper avait engagé Damien Bouquet début janvier. Auteur de 6 points, 2 rebonds et 4 passes décisives en 28 minutes pour son premier match avec les Bretons, il reste désormais à voir si son bail d’un mois sera prolongé jusqu’au retour d’Injai dans l’effectif. Des examens seront pratiqués tout au long du mois et demi à venir, pour suivre l’évolution de la guérison du Normand.