ELITE 2

Absence prolongée pour Benoit Injai à Quimper…

ELITE 2 - Insuffisamment remis de sa blessure, Benoît Injai voit son retour sur les terrains repoussé de plusieurs semaines. Une mauvaise nouvelle pour le club qui venait de stopper sa série de défaites…
00h00
Absence prolongée pour Benoit Injai à Quimper…

Benoît Injai doit encore patienter avant de retrouver les parquets avec Quimper.

Crédit photo : Julien Marino

Le soleil ne dure décidément qu’un temps en Bretagne… Cinq jours après avoir remporté son premier match depuis le 21 novembre, Quimper a annoncé sur ses réseaux sociaux que le retour de Benoit Injai (1,82 m, 29 ans) sur les terrains allait être retardé.

 

Attendu fin janvier, l’arrière des Béliers « sera absent des parquets pour environ 45 jours à partir de ce jour », a indiqué le club, soit jusque début mars. Le natif de Mont-Saint-Aignan devra encore prendre son mal en patience avant d’arborer de nouveau son maillot floqué du numéro 76…

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Benoit Injai.jpg
Benoit INJAI
Poste(s): Arrière
Taille: 182 cm
Âge: 29 ans (09/01/1997)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine
PTS
2,5
#563
REB
2
#456
PD
2
#289
Pour rappel, Benoît Injai est éloigné des parquets depuis le 21 novembre, date du dernier match remporté par son équipe en 2025, contre Challans. Il s’était alors fracturé le poignet, ce qui devait l’éloigner des parquets pour 45 jours. Mais à l’approche de cet horizon, sa « consolidation n’est pas totale », ce qui repousse sa reprise d’activité et donc sa disponibilité.

Pour pallier son absence, Quimper avait engagé Damien Bouquet début janvier. Auteur de 6 points, 2 rebonds et 4 passes décisives en 28 minutes pour son premier match avec les Bretons, il reste désormais à voir si son bail d’un mois sera prolongé jusqu’au retour d’Injai dans l’effectif. Des examens seront pratiqués tout au long du mois et demi à venir, pour suivre l’évolution de la guérison du Normand.

Quimper
Quimper
ELITE 2
ELITE 2
Arthur Puybertier
