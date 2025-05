Basket Landes – Tarbes : la finale du championnat de France sera un derby du Sud-Ouest !

Que se serait-il passé dans cette demi-finale de Wonderligue si Charnay avait pu compter sur toutes ses forces vives ? À savoir sa leader Monique Akoa-Makani, partie en WNBA, et sa capitaine Coralie Chabrier, blessée au genou. On ne le saura jamais et le CBBS devra vivre éternellement avec ces regrets-là, tant une telle occasion pourrait avoir du mal à se représenter dans un futur proche.

À six pros et 28 balles perdues, le CBBS a frôlé la finale

Les Pinkies, pensionnaires de Ligue 2 en 2023, sont passées à un seul panier d’une finale historique en Boulangère Wonderligue. À la place, c’est Basket Landes qui a assumé son statut, remontant ses quatre points de retard de l’aller (63-67) pour l’emporter 56-50.

Les joueuses de Julie Barennes auront pourtant été loin d’être impériales, obligées de s’en remettre à une défense étouffante (avec supplément faute discrète sur le bras gauche ?) de Marie Pardon – totalement retrouvée dans ces playoffs après une saison difficile – sur Mariama Daramy pour composter leur billet pour la finale. Face à une équipe du CBBS privée de ses deux meneuses, à six pros confirmées et deux jeunes sur la feuille de match, et ayant cumulé 28 balles perdues sur la fin de soirée, il y avait la possibilité de se faire bien moins peur que cela…

Troisième finale en cinq saisons pour Basket Landes

Cela veut à la fois tout dire de la résilience de Charnay et des fragilités de Basket Landes, mais il serait évidemment injuste d’affirmer que l’équipe de Mont-de-Marsan a tout mal fait. Ses mérites majeurs auront été d’imprimer cette intensité défensive qui aura fait déjouer les Bourguignonnes, tenues à 50 points et 28 balles perdues, tout en surmontant la soirée sans de Leila Lacan (4 points à 1/8). Dans ce cadre, l’impact du banc aura été déterminant, avec les meilleurs +/- pour Marie Pardon (+14) et Louise Bussière (+11).

Vice-championne de France l’an dernier, avec une défaite contre Villeneuve-d’Ascq à la clef, l’équipe de Julie Barennes disputera donc sa troisième finale de LFB en cinq ans. Face à son voisin tarbais, dans une affiche labellisée Sud Ouest, Basket Landes partira inévitablement favori, même si une force irrationnelle semble animer le TGB, métamorphosé depuis sa déroute à… l’Espace Mitterrand le 30 avril (64-90). Pour le vainqueur, on ne sait pas mais on ne pariera pas forcément sur le même score samedi prochain.