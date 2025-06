Afficher la réponse

Explication : Championne d’Europe en 2023, la Belgique est tenante du titre et est annoncée comme la grande favorite à sa propre succession.

Réponse correcte : A) Leonie Fiebich.

Explication : Joueuse de New York Liberty, Leonie Fiebich s’est rendue disponible pour disputer l’EuroBasket avec l’Allemagne. Satou Sabally et Nyara Sabally ont de leur côté privilégié leur carrière WNBA et ont déclaré forfait.