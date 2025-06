Lisa Berkani part en Turquie, pour jouer au Besiktas Istanbul

Finaliste malheureuse de Lega Basket Femminile avec Venise face au Famila Schio de Janelle Salaün, Lisa Berkani quitte l’Italie pour la Turquie, et le Besiktas Istanbul.

En Italie depuis deux saisons, Lisa Berkani avait remporté la Coupe d’Italie et le championnat en 2024, chaque fois contre Schio. Elle avait notamment été déterminante en finale de Lega Basket Femminile, avec 16,7 points, 2,7 rebonds et 4,3 passes décisives pour 20 d’évaluation de moyenne sur la série.

Deux titres en 2024 mais une saison plus difficile en 2025

Mais la saison 2024-2025 s’est avérée plus compliquée pour Berkani et les siennes. Les Vénitiennes ont chuté face au Famila Schio à la fois en finale de Coupe et de playoffs, mettant fin à leur rêve de back-to-back, avec une Berkani héroïque mais gênée au pied en finale de Lega. Sur l’ensemble de la saison, la meneuse/arrière française peut tout de même se satisfaire de son apport en Ligue italienne (7,3 points, 2,4 rebonds et 1,7 passe décisive en 22 minutes de moyenne) mais aussi en EuroLeague (6,9 points, 2,6 rebonds et 2,3 passes en 19 minutes) sur des temps de jeu réduits.

À 28 ans, Lisa Berkani va donc découvrir un nouveau championnat, elle qui a déjà beaucoup voyagé depuis ses débuts professionnels avant même sa majorité. Championne de Belgique avec Malines, elle a également connu une pige à Guadalajara au Mexique en 2023, avant son arrivée en Italie. En parallèle de sa carrière en club, Lisa Berkani a aussi connu l’équipe de France de 3×3, et celle de 5×5 avec notamment une sélection à la Coupe du monde 2022.

Après avoir bataillé pour la première place dans chacune de ses aventures, la tâche sera plus ardue à Besiktas, dernier cinquième d’un championnat turc relevé et dominé par Mersin, Fenerbahçe et Galatasaray. Le club stambouliote est aussi engagé en Coupe d’Europe, et s’était hissé jusqu’en quarts-de-finale d’EuroCup cette saison, défait par Villeneuve-d’Ascq.