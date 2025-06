Gaëtan Muller, président-délégué de l’ASVEL, prend les rênes des Dragons de Rouen en hockey

Gaëtan Muller, président délégué de l’ASVEL, est désormais officiellement à la tête des Dragons de Rouen. Le natif de Darnétal, qui se dit passionné de hockey, a présenté lundi 23 juin un projet ambitieux pour le club normand. Ce plan, baptisé « Cap 2030 », veut accompagner le RHE dans un changement d’échelle, tant sur le plan sportif qu’économique.

Une nouvelle ère à Rouen avec Gaëtan Muller

C’est un projet symbolique fort qui a accompagné cette prise de fonction : la construction d’une nouvelle patinoire de 10 000 places.

« C’est une nécessité, a indiqué le nouveau président du RHE 76 au micro deTendance Ouest. Pour continuer à grandir, pour évoluer, pour tirer davantage de recettes lors des jours de matches, aussi, il faut un nouvel outil, qui nous permettra de nous développer encore. C’est pour cela que je souhaite que l’on puisse évoluer, d’ici à cinq ans, dans une nouvelle patinoire, construite pour cela, d’une capacité maximale de 10 000 sièges. »

Actuellement, l’antre de l’île Lacroix est la deuxième plus grande de France (3 100 places), derrière Marseille (5 600). La Métropole de Rouen a confirmé qu’un vote aurait lieu le 30 juin pour lancer une étude de faisabilité sur le lieu d’implantation. Elle précise que « la patinoire olympique de l’Île Lacroix est saturée quasiment à chaque match et ne suffit plus à accompagner le RHE dans sa position de leader national […]. Le RHE a besoin d’un équipement sportif à la hauteur de ses ambitions. »

Gaëtan Muller a également confirmé que l’infrastructure ne serait pas financée par les seuls fonds du club, écartant au passage l’option d’un transfert vers le Kindarena, où évolue le Rouen Métropole Basket.

Objectif : doubler le budget, améliorer l’expérience et reconquérir les titres

Le club ambitionne de retrouver un titre majeur dans les trois ans. Gaëtan Muller veut également faire progresser les ressources : une première phase prévoit une augmentation de budget de 25 à 30% d’ici trois ans, avec comme objectif final de le doubler d’ici 2030.

En parallèle, plusieurs projets d’expérience fan sont à l’étude : une boutique éphémère prévue en fin d’année, potentiellement aux Docks 76, et une amélioration de l’offre de restauration et des espaces VIP à la patinoire actuelle.