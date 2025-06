Débuts ratés pour les Bleus à la Coupe du Monde 3×3

Au lendemain des débuts réussies de l’équipe de France féminine de 3×3 en Coupe du Monde en Mongolie, Jules Rambaut, Franck Seguela, Raphaël Wilson et Paul Djoko ont vécu une entame de compétition à l’exact opposé de leurs homologues féminines. Les Français, habitués à faire équipe ensemble avec Toulouse 3×3 et deux membres de l’équipe vice-championne olympique à Paris, ont perdu leurs deux premiers matchs ce mardi 24 juin, face à l’Autriche et Porto Rico.

Une mauvaise adresse coûte le premier match…

Comme pour les femmes, les débuts des Tricolores ont d’abord été retardés, en raison d’un problème technique sur l’écran du terrain lors du match qui précédait. Mais ce retard n’avait pas semblé troubler les hommes du sélectionneur Karim Souchu, impliqués et intenses d’entrée en défense comme en attaque face à l’Autriche. Notamment Paul Djoko (2 points et 7 rebonds), qui écrase un dunk au terme d’une excellente circulation de balle, avant de prendre son propre rebond sur un tir derrière l’arc. Mais les Bleus ont payé leur manque d’adresse de loin (2/16 à 2-points) et s’inclinent 17 à 13 face aux Autrichiens, déjà chauds avec un match dans les jambes.

Les yeux déjà tournés vers le prochain match. Nos Bleus s’inclinent face à l’Autriche en ouverture de leur compétition. 🔜Cap désormais sur la rencontre face à Porto-Rico.#3x3WC pic.twitter.com/dRumy2BisZ — 3×3 FFBB (@3x3ffbb) June 24, 2025

… et les fautes ont plombé le second

Le deuxième match du jour était d’un tout autre scénario, mais il n’a pas empêché la défaite de l’équipe de France contre Porto Rico. Les Français ont trop rapidement pris 6 fautes d’équipe, synonymes de deux lancers francs systématiques pour chaque fautes en faveur des Portoricains, alors qu’il restait 6 minutes 30 à jouer.

Raphaël Wilson (6 points à 3/4 aux tirs)) et les siens ont dû se restreindre en défense pour ne pas recevoir de nouveaux coups de sifflets mais rien n’y a fait, les fautes françaises se sont enchaînées, ce qui a eu le don d’agacer Franck Séguela (3 points à 3/5) avant un temps mort. Malgré un contre important de Wilson pour esquisser un rapproché au score et maintenir l’EDF en vie, Antonio Ralat (13 points à 7/10) a su enchaîner les gros tirs pour Porto Rico en fin de rencontre, avec 3 tirs à 2-points, dont un dernier pour remporter le match 22 à 18 avant même la fin du temps imparti.

Les Bleus n'auront pas réussi à débloquer leur compteur face à Porto-Rico. 🔜Tout se jouera jeudi pour accrocher une place en huitièmes de finale.#3x3WC pic.twitter.com/qSnfCpal5b — 3×3 FFBB (@3x3ffbb) June 24, 2025

Avec ses deux défaites en deux matchs, les Bleus sont désormais condamnés à l’exploit jeudi 26 juin pour rallier les phases finales de la compétition. Derniers de leur poule, la première place du groupe leur est désormais presque inaccessible. Les victoires sont désormais impératives mais ne seront pas faciles à obtenir, respectivement face au Canada et surtout face à la Chine, invaincue, qui fait figure d’épouvantail dans le groupe.