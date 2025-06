Besançon s’apprête à rapatrier Fred Thomas, exilé au Brésil cette saison

Ben Kovac parti tenter sa chance à Évreux en Pro B, Besançon devait absolument compenser le départ de l’un des meilleurs scoreurs de Nationale 1. Selon nos informations, le club bisontin va rapatrier Fred Thomas (1,96 m, 32 ans).

#NM1 Pour compenser le départ de Ben Kovac à Évreux, Besançon va enrôler Fred Thomas, ancien joueur du Havre (2022-2024). Cette saison, l’ailier américain évoluait à Rio de Janeiro sous les couleurs de Botafogo. (@Be_BasketFr) — Alexandre Sanson (@aem_sanson) June 24, 2025

Joueur du Havre durant deux saisons (2022-2024), dont une première année de haute volée avec 15 points, 5,4 rebonds et 3 passes décisives en 34 minutes de jeu, l’ailier américain n’avait pas réussi à faire (re)monter le STB en Pro B. Parti au Brésil cette saison, sous les couleurs de Botafogo, nom d’un quartier de Rio de Janeiro, le natif de Jackson (Mississippi) a compilé 10,7 points, 3,7 rebonds et 2,3 passes décisives en 29 minutes de jeu. Mais son équipe a été en grande difficulté avec une avant-dernière place (17e sur 18) et un bilan de 10 victoires pour 24 défaites.