L’ALM Évreux s’offre l’ailier complet Ben Kovac, dans le top 10 des meilleurs scoreurs de NM1

Il est l’un des joueurs qui va monter d’une division la saison prochaine. Joueur du Besançon Avenir Comtois cette saison en NM1, le Luxembourgeois Ben Kovac (1,95 m, 25 ans) portera les couleurs de l’ALM Évreux en Pro B la saison prochaine. Le club normand vient de l’annoncer sur ses réseaux sociaux.

Un ailier qui peut tout faire

Poste 3 complet, il a compilé cette saison avec le BesAC 15,6 points à 45,2% aux tirs (dont 35,2% à 3-points), 5,4 rebonds, 3,1 passes décisives et 1,1 interception en 32 minutes de moyenne. Il a terminé 8e meilleur marqueur de la troisième division française, et 10e à l’évaluation (16,1). On se souvient de lui cette saison pour sa performance magistrale à 38 points à 8/12 à 3-points, en septembre contre Avignon-le-Pontet. Ce qui fut tout simplement la deuxième meilleure performance de la saison en NM1. Décidément à l’aise alors qu’il arrivait du championnat slovaque, il a aussi dépassé plusieurs fois la barre des 20 points. Il a largement contribué à la saison de son club, qui a terminé en deuxième position de la poule B, grâce à une bonne deuxième partie de saison.

International luxembourgeois depuis ses 17 ans, Kovac est un renfort de choix pour l’ALM Évreux. Le club le vend comme un « profil complet, expérimenté, et prêt à faire vibrer la Salle Omnisports. » Il est la première recrue du club ébroïcien sur cette intersaison. Ils viennent de valider un maintien en Pro B qui était loin d’être certain il y a encore quelques semaines, et repartiront sûrement l’année prochaine avec de nouvelles ambitions. Avoir une valeur sûre dans la rotation comme Ben Kovac ne peut que leur être bénéfique.

« C’est un joueur talentueux, clutch, avec une panoplie offensive très variée et capable de vraiment s’investir défensivement. C’est un leader entraînant qui embarque tout le groupe avec lui, il est toujours positif et plein d’énergie. Et humainement, c’est un mec magnifique » décrivait, dithyrambique, son coach Laurent Kleefstra dans les colonnes de l’Est Républicain en janvier.