Maintenus de justesse, Berck et Besançon enregistrent leur première victoire

L’intégralité des matchs de la Poule A et la majeure partie de ceux de la Poule B de Nationale Masculine 1 (NM1) s’étant disputés vendredi 20 septembre, il ne restait plus que deux matchs de cette dernière à jouer ce samedi.

Poule B

Les deux victoires de ce samedi sont à mettre au crédit de deux équipes qui auraient pu être reléguées au vu de leurs résultats sportifs la saison dernière, mais qui ont été sauvées par la situation de clubs encore plus en difficulté sur le plan financier. À commencer par Berck, auteur d’un recrutement ambitieux cet été malgré l’incertitude de sa situation. Et c’est justement la meilleure de ses recrues, l’intérieur cubain Grismey Paumier, qui évoluait encore en Betclic Élite à Limoges il y a deux ans, qui s’est illustré face à Andrézieux-Bouthéon (80-65). Avec 17 points, 11 rebonds et 20 d’évaluation, il place les premières pierres de ce qui pourrait être une grande saison de sa part. Mais le dernier arrivant Jalan McCloud a fait encore mieux à l’évaluation (23) avec ses 16 points, 6 passes et 4 interceptions à des bons pourcentages. « La marge de progression est présente. c’est de très bonne augure pour la suite. Maintenant l’objectif c’est un marathon » se projetait le coach Nenad Papic auprès du Journal de Montreuil.

Quant à Besançon, deuxième pire bilan derrière le Pôle France la saison dernière (7 victoires pour 19 défaites en première phase, 5 victoires pour 9 défaites dans la deuxième), commencer ce nouvel exercice par une victoire est un soulagement. Surtout que les Bisontins l’ont emporté contre l’USAP (91-85), quart de finaliste des derniers playoffs. Les joueurs ont dû aller chercher ce succès alors qu’ils étaient menés à la mi-temps (35-42), en manque d’intensité et de réussite. Ils y sont parvenus surtout grâce à un homme : Ben Kovac. Avec 38 points à 8/12 à 3-points, le sniper luxembourgeois a été l’auteur d’une performance tout simplement magistrale. Une victoire, après une défaite frustrante au Havre le week-end dernier, qui fait du bien au moral du coach Laurent Kleefstra, comme rapporté par le site du club : « Cette victoire était importante pour lancer notre saison. On la voulait et on l’a prise et je veux féliciter mes joueurs. Mais ça n’a pas été simple. Ce que je retiendrai, c’est qu’en défense, on doit encore travailler pour progresser. »