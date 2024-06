Paumier, Dadiet, Plaucoste et des jeunes : Berck fait comme si et avance bien dans son recrutement

Toujours incertain vis-à-vis de son avenir sportif, entre une relégation en NM2 et un repêchage en Nationale 1 fortement espéré, surtout eu égard à la situation de Rueil qui espère, au mieux, repartir en NM2, l’Avenir Basket Berck Rang-du-Fliers avance pourtant sur son effectif 2024/25, avec Nenad Papic aux manettes. On le sait, la grosse prise du mercato se nomme Grismay Paumier (2,04 m, 35 ans), sentimentalement attaché à Berck depuis qu’il y a débarqué en 2011 en provenance de la quatrième division espagnole, où il gagnait à peine 350€ par mois. « Chaque année, j’avais des propositions du club, chaque année je réfléchissais à revenir ici », a-t-il expliqué à La Voix du Nord. « Mais j’ai eu chaque fois des propositions plus intéressantes et rentrer à Berck signifiait la fin de ma carrière au plus haut niveau. Là, c’est le bon moment. J’ai pris ma décision depuis le mois de janvier. »

En parallèle de la préparation de son bac, l’intérieur cubain sera le papy du groupe, avec certainement Maxence Dadiet (1,92 m, 25 ans) en second. Devenu un cadre de Nationale 1 entre 2021 et 2023 (13,3 points à 38%, 3,8 rebonds et 3,8 passes décisives en 32 matchs avec Toulouse), le grand frère du potentiel first pick Pacôme Dadiet sort d’une saison presque blanche, simplement entrecoupée avec huit sélections avec la Côte d’Ivoire, dont un match contre l’équipe de France à la Coupe du Monde (5 points et 3 interceptions en 18 minutes). Sur la ligne arrière, l’ancien de Kaysersberg sera accompagné de Sya Plaucoste (1,93 m, 22 ans) qui tentera de se relancer, après une saison certes très correcte à LyonSO (11,6 points à 39%, 2,9 rebonds et 1,5 passe décisive) mais en deçà de la précédente (12,3 points à 47%, 3,1 rebonds et 2,1 passes décisives).

Un champion de France Espoirs dans les filets

Enfin, les autres recrues n’ont pas les mêmes références. Il y a d’abord un meneur estampillé NM2, Hugo Duchene (1,89 m, 23 ans), aperçu à 13 reprises en Betclic ÉLITE en 2020/21, lancé à Marseille et Recy Saint-Martin depuis (13,2 points avec l’ERSM en 2023/24). Et il y a deux pontes du championnat Espoirs : Hugo Marin-Birkener (1,99 m, 21 ans), un poste 3-4 franco-espagnol façonné à la JDA Dijon (12,8 points à 41%, 4,2 rebonds et 3,1 passes décisives) et Yves Mballa (1,99 m, 20 ans), quatrième meilleure évaluation (21, avec 13,9 points à 54% et 12,1 rebonds), sacré champion de France avec le SLUC Nancy. Élu dans le cinq idéal du championnat Espoirs, l’ancien orléanais (où il avait été cantonné au poste 3) a aussi été utilisé à neuf reprises avec l’équipe de Sylvain Lautié en Betclic ÉLITE.