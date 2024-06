Grismay Paumier retourne à Berck, son premier club en France

Grismay Paumier va retourner à ses premiers amours, à Berck. En effet, selon nos informations, l’intérieur cubain va faire son retour à Berck.

Grismay Paumier va effectuer son retour à Berck, où il a entamé sa carrière en France et rencontré sa femme. Normalement en #NM1. — Gabriel Pantel-Jouve (@GabrielPJ_) June 10, 2024

Grismay Paumier (2,04 m, 35 ans) a débuté sa carrière en France à l’âge de 21 ans au sein de cette station balnéaire de la Côte d’Opale. Après deux saisons en NM2 à Berck, il a ensuite vadrouillé dans l’Hexagone, à Saint-Chamond (2013 -2016 et 2017-2020), Boulogne-sur-Mer (2016-2017) ou dernièrement à Champagne Basket (2022-2024). Le vétéran de 35 ans aura connu l’élite pendant deux saisons, au Limoges CSP (2020-2022). Lors de ces deux dernières saisons dans la Marne, il n’aura pas permis à Châlons-Reims de regagner l’élite, en échouant notamment en finale des playoffs d’accession en 2023 contre l’Élan Chalon.

Grismay Paumier devrait a priori ne pas connaître de nouveau la NM2 avec Berck. En effet, relégué sportivement, le club nordiste est cependant bien placé pour être repêché, avec les forfaits actés de Pont-de-Chéruy et Le Cannet, et ceux potentiels de Rueil-Malmaison et des Metropolitans 92. Le nouvel entraîneur berckois Nenad Papic se voulait d’ailleurs confiant auprès de La Voix du Nord : « Il y a 99% de chances que Berck reste en N1 ».