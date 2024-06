Levallois refusé en NM1, Rueil envoyé au niveau régional

Y-aura-t-il un club francilien la saison prochaine en Nationale 1 ? Pour l’instant, rien n’est moins sûr… Les deux représentants altoséquanais attendus en 2024/25 ont, pour l’instant, vu les barrières de la NM1 se refermer devant eux…

Pour Rueil, ce n’est pas spécialement une surprise. Depuis l’annonce de la suppression de la subvention de la mairie, représentant 51% du budget à hauteur de 275 400 euros, le RAC avait tiré la sonnette d’alarme. « Vous venez d’assister au dernier match de NM1 au Stadium », avait même annoncé la présidente Hélène Héloïse au public après un match de playoffs contre Quimper. Faux, à double titre. D’abord puisque les hommes de Nenad Papic ont sorti un improbable exploit en sortant les Béliers. Puis parce que le club n’avait pas complètement l’intention de renoncer. Mais pour l’instant, ça ne suffit pas. À l’image de Tarbes en LFB, Rueil a été rétrogradé au niveau régional par la Commission de Contrôle de Gestion de la FFBB. Parmi les clubs doyens en NM1, présent dans la division depuis 2011, le RAC a déposé un recours qui sera étudié ce mardi par la Chambre d’Appel de la FFBB.

Pour Levallois, c’est plus inattendu. Sacré champion de France NM2, le LSC avait clairement affiché ses ambitions de Nationale 1, au contraire du Cannet, un autre promu. Mais les Blue Steelers se sont heurtés à un refus d’accession. En cause, leur incapacité à monter un dossier complet d’engagement en NM1 en un mois. Le club compte faire appel et a désormais dix jours pour y parvenir…

En revanche, les autres promus Fougères et Metz ont reçu le feu vert fédéral pour découvrir la Nationale 1. Et cette fois, Orchies peut déboucher le champagne ! Régulièrement épinglé par la CCG ces dernières années, encore envoyé en régionale en première instance l’an dernier, le BCO a été engagé d’office.