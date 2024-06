Tarbes (encore) rétrogradé en championnat régional

Passé à quelques minutes de retourner en finale de LFB début mai, le Tarbes Gespe Bigorre va désormais devoir se battre pour sa survie. Le club gascon a été rétrogradé en Ligue Régionale par la Commission de Contrôle de Gestion de la FFBB.

À force, malheureusement, cela pourrait devenir l’un des marronniers de l’été puisque cette décision a un cruel goût de déjà-vu pour le TGB. L’an dernier, à la même époque, Tarbes avait été envoyé en Régionale 2 par la même instance, à cause d’un déficit de 120 000 euros dans son budget, mais avait fini par obtenir gain de cause devant la Chambre d’Appel. Évidemment, le récent demi-finaliste de LFB espère vivre la même issue positive et a déjà déposé un recours. Il sera étudié le 25 juin par la FFBB.