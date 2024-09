Quimper frustre Tarbes-Lourdes ; Saint-Vallier, Boulogne et Le Havre assurent

Poule A

Dans le seul match de la poule ce samedi 14 septembre, Quimper est allé remporter une belle victoire à Tarbes, 72-75. Avec notamment 39 points cumulés du duo Abrams-Wallez. Côté tarbais, un seul joueur a surnagé : Marius Chambre. En marquant 28 points avec un joli 6/12 à 3-points, celui qui vit sa deuxième saison au club a tout simplement explosé son record de points (19). Le reste de l’équipe a tiré à 3/17 à trois points, un constat frustrant appuyé par Stéphane Dao en conférence de presse : « Individuellement, il y a des joueurs qui passent à travers de ce match. À un moment c’est un sport d’adresse, donc quand on ne met pas de tirs, c’est compliqué […] On a un Américain qui a été transparent, Walter McBride [8 points à 3/7] doit apporter beaucoup plus. Ça serait bien qu’il se mette au niveau. »

Le coach tarbais en a aussi profité pour remettre en cause l’arbitrage, et le prétendu favoritisme en faveur de Quimper. « Le charisme du club de Quimper a peut-être fait basculer certaines choses… Nous j’aimerais qu’on soit respectés en tant que club. Je le dis devant la caméra, comme ça c’est clair, on a fait un dossier pour la Pro B, nous aussi. » Demi-finaliste des derniers playoffs, l’Union veut pourquoi pas viser une montée historique en deuxième division, qui leur échappe depuis toujours.

Tous les résultats de la première journée : Tarbes vs Quimper : 72-75 (vendredi) Poissy vs Tours : 71-80

: 71-80 Levallois vs Pôle France : 83-66

vs Pôle France : 83-66 Angers vs Pays de Fougères : 83-81

vs Pays de Fougères : 83-81 Challans vs Toulouse : 76-51

vs Toulouse : 76-51 Lorient vs Les Sables-D’Olonne : 97-7

Poule B

La deuxième poule, celle du Nord et de l’Est, affichait trois matchs hier pour conclure la première journée. Et les trois équipes à domicile l’ont emporté. À commencer par les finalistes malheureux des derniers playoffs, Saint-Vallier, qui ont pu compter sur les 24 points et 7 passes décisives de leur homme à tout faire depuis trois saisons, Jazzmarr Ferguson. Les Drômois ont pris le dessus sur Mulhouse, 83-74. Boulogne-sur-Mer n’a pas fait dans la demi-mesure contre Charleville-Mézières (80-64), tandis que Le Havre a été davantage mis en difficulté par Besançon (82-77). Le club normand fêtait ses 100 ans lors d’une soirée spéciale animée par George Eddy, où plusieurs ex-joueurs et entraîneurs ont été récompensés dans un « Hall of Fame » au nom de l’ancien secrétaire général Claude Teurcq. La fête n’était que plus belle grâce à la victoire.