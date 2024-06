Vainqueur des playoffs NM1, Caen retrouve la Pro B cinq ans après !

Après cinq exercices en NM1, le Caen BC est enfin parvenu à son objectif tant attendu : l’accession en Pro B ! Vainqueurs dans les derniers instants de Saint-Vallier dans la belle décisive de la finale des playoffs de NM1 (70-69), les Normands rejoignent ainsi Hyères-Toulon dans l’antichambre de l’élite.

Saint-Vallier a fait peur jusqu’au bout au palais des sports de Caen !

Mais que les derniers mètres de cette montée finale vers la Pro B auront été durs pour les Caennais. Avec 14 points à l’orée du dernier quart-temps (63-49), les bras des joueurs du CBC se sont subitement mis à trembler. Muet pendant trois minutes au cours de cette dernière période, Caen a vu revenir Saint-Vallier sur ses talons (69-66, 38′), puis à égalité sur un tir longue distance d’Hugo Dumortier à 30 secondes de la fin du temps réglementaire (69-69).

Après la prolongation du match 2 vendredi, les Normands, poussés par leur public, ont finalement réussi à éviter le pire en conservant le ballon jusqu’au bout, avec la vigilance d’Antoine Rojewski (5 points et 4 rebonds) et le sang-froid de Bali Coulibaly (15 points et 9 rebonds) sur la ligne des lancers francs. Le peuple caennais a ainsi pu laisser éclat sa joie sur le parquet du palais des sports en réalisant que le tir désespéré de Jazzmar Ferguson ne trouverait pas l’arceau (70-69).