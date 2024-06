Mounir Bernaoui, deux ans de plus au Caen Basket Calvados

Les supporters du Caen Basket Calvados auront plaisir à revoir leur capitaine, Mounir Bernaoui (2,05 m, 26 ans), au Palais des Sports. Retombé sur le pied d’un de ses coéquipiers fin mai et indisponible pour les demies et la finale du championnat, le natif de Toulouse s’est entendu pour les deux prochaines années avec Caen, selon nos informations.

Très apprécié du public caennais

Mounir Bernaoui – très apprécié du public caennais – tournait à 9,4 points, 6,8 rebonds et 1,1 passe en 36 matchs de saison régulière. Passé par Avignon et Chartres ces dernières années, il fera donc son retour en Pro B à la rentrée. Un niveau où il n’avait pas réussi à s’imposer à Saint-Chamond entre 2018 et 2020. Aujourd’hui, avec un physique plus affûté, le voilà prêt à reconquérir cette Pro B.

Blessé, le capitaine du @CaenBC14 Mounir Bernaoui a pris le micro en fin de match ! pic.twitter.com/43NDjZwMzH — Morgane Huguen (@MorganeHuguen) June 16, 2024

Au centre du terrain après le dénouement final, Mounir Bernaoui, micro en main, a eu ces mots pour le public caennais : « Merci pour cette saison car sans vous, on n’aurait pas pu faire tout ce qu’on a fait. Maintenant, on est en Pro B. Je ne sais pas quoi dire mais c’est notre histoire, on est ensemble. Let’s go Pro B. »