Six équipes restent invaincues, Poissy fait la bonne opération

Poule A

L’intégralité des matchs de la poule se sont disputés ce vendredi soir. Avec comme bilan deux victoires à l’extérieur, dont une logique de Tarbes-Lourdes chez les jeunes du Pôle France (71-89). En revanche, le Poissy Basket a fait la bonne opération en allant l’emporter chez le Stade Toulousain, qui n’y arrive décidément pas en ce début de saison. Relégués sur le papier au vu de leurs résultats la saison dernière mais maintenus grâce aux difficultés d’autres clubs, chaque succès des Franciliens – maintenant dirigés dans les bureaux par Kevin Seraphin – est précieux. Ils ont pu compter sur les 28 points et 9 rebonds de l’Angolais Valdelicio Joaquim pour s’en sortir.

Dans les autres résultats, on note les victoires faciles de Lorient, Fougères et des Sables d’Olonne, et les plus accrochées de Quimper contre les promus de Levallois (73-70), et de Rennes face à Angers (84-76). Côté angevin, la frustration règne après cette première défaite de la saison : « On a gagné trois quart-temps, mais pendant le deuxième, on a donné à Rennes tout ce qu’on avait dit qu’on ne donnerait pas. On a joué complètement à l’envers » s’est plaint le coach John Delay à Ouest-France. Pas le meilleur moyen de préparer la grosse rencontre de Coupe de France contre Orléans en début de semaine prochaine.

Tous les résultats de la deuxième journée : Pôle France 71-89 Tarbes-Lourdes

Stade Toulousain 83-90 Poissy

Rennes 84-76 Angers

Les Sables d'Olonne 90-72 Vitré

Quimper 73-70 Levallois

Lorient 81-65 Tours

Fougères 91-77 Challans

Poule B

Dans la Poule B, deux des demi-finalistes des derniers playoffs l’ont emporté hier soir. Deux équipes qui se sont affrontées lors de la première journée. À commencer par Mulhouse, dans la difficulté face à Boulogne-sur-mer (95-91), malgré une très belle adresse extérieure (12/26, 46%). Quant aux finalistes malheureux en titre, Saint-Vallier, ils sont allés chercher un beau succès sur le parquet de Charleville-Mézières, dans un match particulièrement offensif (92-104). Le Havre et Lyon n’ont pas lésiné face à leurs adversaires respectifs. Dans le derby nordiste, c’est Loon Plage qui a pris le dessus sur Orchies grâce aux 25 points de Jordan Robertson. Le MVP de la saison 2022/23 Joe Burton était plus en dedans que lors de la première journée (9 points en 30 minutes), ce qui a coûté cher à son équipe. Ces quatre dernières équipes sont encore invaincues en deux journées.