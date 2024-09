Adam Atamna se montre d’emblée avec Lyon SO, Joe Burton déjà en mode MVP avec Orchies

Outre la Pro B, la NM1 reprenait également ses droits à partir de ce vendredi 13 septembre, avec 8 matchs au programme.

Poule A : débuts en fanfare pour Levallois, Lorient et Challans

Du basket il y a eu au palais des sports Marcel-Cerdan en cette saison 2024-2025. À l’heure de la disparition totale du paysage des Metropolitans 92, le champion de France de NM2, Levallois, a retrouvé la NM1 face au Pôle France. Les Blue Steelers n’ont pas manqué leur retour en disposant facilement d’une équipe de l’INSEP sans guide à sa mène, malgré le bon match de Yannis Allard (14 points et 4 passes décisives). Les champions de France de NM3 Samba Balayera (1,95 m, 28 ans) et Solly Stansbury (2,00 m, 29 ans) ont notamment performé pour l’équipe de Franck Le Goff.

À une trentaine de kilomètres plus à l’Ouest, Poissy n’a pas connu la même entame à domicile, devant s’incliner face à Tours (71-80).

Tout à l’Ouest du pays désormais, en Bretagne et en Pays de la Loire plus exactement, les équipes à domicile ont su se faire respecter. L’Étoile d’Angers ne s’est pas faite surprendre par le promu Pays de Fougères (83-81), malgré un départ difficile (17-27). Après un premier quart-temps euphorique (36-19), Lorient a su rester sur la même lignée face aux Sables D’Olonne. Pour la première de Pascal Thibaud depuis longtemps sur un autre banc que celui de Rennes, le CEP a livré une démonstration de jeu rapide et de défense. Enfin, Challans a également dominé un Stade Toulousain apathique en seconde période (76-51), avec seulement 14 points inscrits sur les 20 dernières minutes.

Poule B : Metz pas loin de repartir avec une première victoire en NM1

Sous la coupe de Philippe Hervé à Lyon SO pour cette saison 2024-2025, le jeune international Adam Atamna n’a pas attendu bien longtemps pour se montrer. Le joueur prêté par l’ASVEL a participé à la nette domination de sa formation contre Avignon-Le Pontet (64-96), en inscrivant 11 points, tout en ajoutant 3 rebonds et 5 passes décisives en 18 minutes de jeu.

Metz n’est pas passé très loin de remporter le premier match de son histoire en NM1 dès ses débuts. Grâce à une égalisation à 3-points de Etienne Ory dans la dernière minute du temps réglementaire (75-75), les Lorrains ont poussé Orchies en prolongation. Mais les jambes messines ont semblé lourdes en prolongation… avec un 10-0 encaissé sur les cinq minutes supplémentaires (85-75). De retour à la Pévèle Arena cette saison, Joe Burton a déjà repris ses marques de MVP de la saison 2023 avec 21 points, 14 rebonds et 4 passes décisives.

Enfin, le SCABB Lab a manqué ses débuts à domicile sous sa nouvelle entité contre Loon-Plage (62-64).