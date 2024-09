Cuvée 2024-2025 du Pôle France : Jonas Boulefaa en leader et Cameron Houindo en potentielle révélation

C’est une nouvelle ère qui s’ouvre pour l’équipe U18 du Pôle France. Après 8 saisons sous la coupe de Lamine Kébé, le programme pensionnaire de l’INSEP sera cette année dirigé par François Peronnet. Après une saison de bonne facture pour le Pôle France avec 6 victoires en 28 matchs, la formation de l’ancien coach du SLUC Nancy et du Limoges CSP tentera de faire aussi bien en l’absence d’un prospect tel que Nolan Traoré (1,91 m, 18 ans).

Media Day du Pôle France 🇫🇷📸 📍INSEP pic.twitter.com/YOhG7DyBKR — Fédération Française de BasketBall (@ffbasketball) September 11, 2024

Cameron Houindo pour matcher les intérieurs de NM1

Pour mener la barque du Pôle France, on comptera notamment sur Jonas Boulefaa, petite révélation de la saison dernière. Parmi les autres joueurs déjà présents, le précoce Nathan Soliman sera également surveillé de près, après une Coupe du Monde U17 en demi-teinte cet été (7,3 points par match). « Il fait partie des joueurs d’exception, nous disait Lamine Kébé en décembre 2023. C’est un extérieur de presque 2,05 m, capable de défendre sur tous les postes ou presque, avec un talent offensif hors du commun. » L’autre homme fort du Pôle France sera très certainement Cameron Houindo. MVP de l’EuroBasket U16, cet intérieur au physique déjà avancé pour son âge a dominé toute la compétition.

Une mène en chantier

Avec le départ de Nolan Traoré, une place importante sera à récupérer à la mène du Pôle France. Yannis Allard pourrait occuper le poste de meneur titulaire au début, avec ses trois années d’expériences à l’INSEP. Derrière lui, on devrait notamment retrouver Matthys Mahop, auteur d’un gros match en finale de l’EuroBasket U16 contre l’Espagne (10 points, 7 rebonds et 6 passes décisives).

Dans le reste de l’effectif, on retrouvera toute une liste d’autres membres de l’équipe championne d’Europe U16 cet été, avec Nateo Gabriel Des bordes, Keny Vado, Yael Masdieu-Reynaert, Mehdi Chaouad et Junior Elouma. Dans leur dernière année à l’INSEP, Elie Ntowoa Ndenga et Meissa Faye tenteront eux de se montrer.

Le Pôle France débutera sa saison de NM1 ce vendredi 13 septembre face à Levallois.