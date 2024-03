Nathan Soliman (18 points) cartonne avec le Pôle France à 14 ans !

Nathan Soliman, fils de William Soliman et toujours âgé de 14 ans (jusqu’au 15 mai prochain), continue d’impressionner et de faire rêver le basket français. Malgré le récent départ de Nolan Traoré à Saint-Quentin, le Pôle France et Nathan Soliman ont montré ce vendredi 29 mars qu’ils restaient compétitifs après une courte défaite 94-98 après prolongation contre Berck, une semaine après leur victoire à Lorient dans le groupe C de la Nationale 1 masculine (NM1).

Auteur de 12 points à la mi-temps, Nathan termine la rencontre avec 18 points, 2 interceptions et 2 contres pour 19 d’évaluation en 29 minutes. Il s’agit de son plus gros temps de jeu et de sa meilleure évaluation de la saison. C’est également la troisième fois qu’il passe au moins 25 minutes sur le parquet pour respectivement 17, 16 et 19 d’évaluation. Contre Besançon en début de saison, il avait même atteint les 21 d’évaluation.