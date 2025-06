Brandon Paul s’envole pour le Mexique après une pige remarquée à Chalon

Brandon Paul (1,93 m, 34 ans) ne prolongera pas son aventure en France. Du moins pas de suite. Après une saison partagée entre la JL Bourg et l’Élan Chalon en Betclic ELITE et EuroCup, l’arrière/ailier américain de 34 ans vient de s’engager avec le club mexicain de Monterrey. Une destination lucrative et exotique pour un joueur globe-trotter, qui continue d’arpenter les championnats du monde entier.

ATENCIÓN AFICIÓN 🚨🚨

Refuerzo con experiencia en NBA-EUROLIGA-ACB y ahora defenderá los colores de Fuerza Regia, bienvenido a tu nueva casa BRANDON PAUL 🔥🔥#TodosSomosFuerza pic.twitter.com/uTvink77Pl — Fuerza Regia (@Fuerza_Regia) June 22, 2025

Une parenthèse mexicaine pour Brandon Paul

Ce lundi, le club mexicain des Fuerza Regia de Monterrey a officialisé la signature de Brandon Paul. L’ancien arrière NBA, vu notamment aux San Antonio Spurs en 2017-2018, sort d’une saison où il a d’abord porté les couleurs de la JL Bourg avant de rejoindre Chalon-sur-Saône fin février, en tant que pigiste médical de Jamel Morris.

Auteur d’un passage remarqué à l’Élan, Brandon Paul a signé plusieurs prestations de haut niveau, dont 27 points sur le parquet de Paris fin avril (à 9/15 aux tirs) et 28 unités lors du quart de finale aller à l’Astroballe contre l’ASVEL (à 7/10 aux tirs). Sur la saison régulière, il compilait 13,3 points à 43,7 % à 3-points pour 12,5 d’évaluation en 23 minutes sur 11 matches.

PROFIL JOUEUR Brandon PAUL Poste(s): Arrière Taille: 193 cm Âge: 34 ans (30/04/1991) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 11,1 #45 REB 2,2 #142 PD 1,1 #131

Une nouvelle étape dans une carrière déjà riche

Passé par l’Espagne (Murcie), la Turquie (Anadolu Efes), l’Australie (Adelaide), la Chine ou encore la NBA, Brandon Paul continue d’élargir son palmarès de destinations. Il découvrira pour la première fois le championnat mexicain, où la saison débute début juillet et peut se terminer mi-novembre. Il est donc probable que ce passage en Amérique latine ne soit qu’une étape avant un retour en Europe pour 2025.

Avec cette signature, les spéculations sur un éventuel retour de l’arrière scoreur en Bourgogne sont désormais closes.