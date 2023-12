[Data] L’influence défensive de Zaccharie Risacher en EuroCup

EuroCup - Avec 8 victoires en 10 matches, la JL Bourg-en-Bresse est deuxième de son groupe en EuroCup. C'est aussi une des meilleures défenses de la compétition. Zaccharie Risacher n'est pas anodin aux bonnes prestations de l'équipe de ce côté du terrain.

Si les statistiques de ses deux derniers mois de compétition permettent d’évaluer les gros progrès de Zaccharie Risacher, qu’en est-il de ses progrès en défense ?

La défense est un élément fondamental mais souvent complexe à mesurer statistiquement. Une façon d’évaluer son impact est d’observer comment une équipe se comporte défensivement lorsqu’un ou plusieurs joueurs se trouvent ou non sur le terrain. En EuroCup, la présence de Zaccharie Risacher dans l’équipe de la JL Bourg s’est avérée avoir un effet significatif sur les performances défensives de l’équipe comme nous le démontrent les statistiques de Clutch Data.

Avec ou sans Zaccharie Risacher sur le terrain

L’un des indicateurs clés est le rating défensif, où une différence notable est observée. Lorsque Risacher est sur le terrain, le rating défensif de JL Bourg est de 101,7, ce qui témoigne d’une solide efficacité défensive puisque ce chiffre passe à 106,4 lorsque le joueur n’est pas présent, ce qui indique une diminution légère mais perceptible de la capacité défensive des Bressans.

Le Net Rating, qui représente la différence entre les ratings offensifs et défensifs, est un autre indicateur révélateur. Avec Risacher en jeu, l’équipe enregistre un Net Rating de +9,2, ce qui montre un avantage en terme de performance globale. En revanche, ce chiffre tombe à +3,1 lorsque le prospect NBA n’est pas en jeu, ce qui indique une moindre efficacité globale de l’équipe.

L’efficacité des tirs de l’adversaire est également affectée. Le pourcentage de tirs à 2-points de l’adversaire diminue de 58,6% à 53,1% lorsque l’ancien joueur de LyonSO est sur le terrain. En outre, le pourcentage de tirs à 3-points de l’adversaire montre également une diminution de 32,9 % à 26,2% avec Risacher sur le terrain. Ces données suggèrent que la présence de Risacher influe sur la difficulté de l’adversaire à marquer des paniers, en particulier sur les tirs extérieurs.

Un autre aspect clé est la gestion des rebonds, où il y a une différence notable. Avec Risacher dans le jeu, l’équipe atteint un taux impressionnant de 70% de rebonds défensifs, ce qui montre son influence sur le contrôle de sa propre raquette vu que ce chiffre chute de manière significative à 61,4% lorsque le joueur n’est pas présent. En ce qui concerne les rebonds offensifs, on constate une augmentation de 20,7 % à 30,2% lorsque Risacher est sur le terrain, ce qui indique son impact sur la capacité de l’équipe à obtenir des secondes opportunités de marquer.

Ces données démontrent clairement l’importance de Zaccharie Risacher en défense et aux rebonds pour la JL Bourg en EuroCup. Sa présence a un effet considérable sur les performances de l’équipe, en particulier sur l’efficacité défensive et la capacité à limiter les occasions de l’adversaire.

Avec ses coéquipiers

De plus, lorsque Risacher partage le terrain avec d’autres joueurs clés, son impact défensif est encore plus évident. En 132 minutes aux côtés de Kevin Kokila, l’équipe affiche une nette amélioration en rating défensif, atteignant un impressionnant 96,4 contre 107,1 sans l’un ou l’autre ou sans les deux. De même, pendant les 120 minutes partagées avec Jeremy Morgan, le rating défensif est solide (97,4, contre 106,4).

Si l’on se concentre sur les pertes de balle de l’adversaire, quand Risacher et Morgan jouent, JL Bourg provoque 26,8% de pertes de balle, contre 20,2% sans eux. Même chose avec Risacher et Lewis (26,8 %) et sans Lewis (21,1 %).

L’association avec Jequan Lewis lors des 4 derniers matches (78 minutes) montre un excellent rating défensif passant de 92,3 avec les deux à 106,4 à d’autres moments.

Enfin, au cours des 81 minutes que Zaccharie Risacher a partagées avec Kevin Kokila et Jeremy Morgan, c’est avec ce trio sur le terrain que la meilleure performance défensive a été réalisée, avec un rating de 89,9, marquant une nette différence par rapport aux 107,1 sans cette combinaison sur le terrain. Cela donne un Net Rating de +35,8 avec les trois sur le terrain, contre -0,5 sans cette combinaison. Enfin, pour les pertes de balle de l’adversaire, lorsque les trois sont ensemble sur le parquet, nous avons 29,1% contre seulement 20,5% sur le reste du temps. Ces données soulignent l’importance de l’interaction entre ces joueurs clés dans la défense de l’équipe, montrant comment Risacher augmente la performance défensive lorsqu’il fait partie de certaines combinaisons stratégiques.

En résumé, la présence de Zaccharie Risacher a un impact mesurable sur la performance collective de l’équipe. Sa capacité à améliorer la défense et ses partenariats stratégiques soulignent son importance dans la solidité de la défense de la JL Bourg en EuroCup.