Betclic Élite

Deux grands rendez-vous de Betclic ÉLITE ce dimanche : Boulazac reçoit Paris, Limoges défie Monaco

Betclic ELITE - Ce dimanche 2 novembre, la Betclic ÉLITE se poursuit avec deux affiches alléchantes : Boulazac – Paris (16h30) et Limoges – Monaco (19h). Les deux rencontres sont à suivre en direct sur DAZN, dont la case de 19h est accessible gratuitement.
00h00
Deux grands rendez-vous de Betclic ÉLITE ce dimanche : Boulazac reçoit Paris, Limoges défie Monaco

Le Limoges CSP est de retour à Beaublanc, contre un grand européen : l’AS Monaco

Crédit photo : Quentin Berbey / Limoges CSP

Après un samedi marqué par les derbies, la 6e journée de Betclic ÉLITE se poursuit ce dimanche 2 novembre avec deux duels aux enjeux bien distincts. D’un côté, le promu Boulazac Basket Dordogne s’apprête à recevoir le Paris Basketball, champion de France en titre, dans un Palio plein à craquer. De l’autre, le Limoges CSP accueille la Roca Team de Monaco, championne de France 2023 et 2024, pour conclure la semaine en beauté à Beaublanc. Deux chocs à suivre sur DAZN, la plateforme qui diffuse l’intégralité de la saison de Betclic ÉLITE.

DAZN BeBasket

Boulazac – Paris : David face à Goliath au Palio

Le promu périgourdin n’a rien à perdre. Une semaine après avoir tenu tête à Monaco (92-85), les hommes d’Alexandre Ménard se mesurent à un autre ogre du championnat. « C’est plus gros que Monaco », prévient le coach du BBD, conscient du défi physique et technique qui les attend.

En face, le Paris Basketball de Nadir Hifi veut se relancer après une semaine européenne difficile en EuroLeague. Malgré deux revers consécutifs, les Parisiens, portés par leur profondeur de banc et leur rythme effréné, partent favoris. Le Palio, déjà à guichets fermés, promet une ambiance électrique.

👉 Pour vous abonner et suivre la saison de Betclic ELITE : DAZN – Basketball

Limoges – Monaco : Beaublanc pour conclure la semaine en beauté

Après une double week parfaite en EuroLeague (victoires face à l’Olympiakos et au Panathinaïkos), Monaco revient en Betclic ÉLITE avec confiance. Les hommes de Vassilis Spanoulis visent une quatrième victoire consécutive toutes compétitions confondues. « L’équipe a montré un bon basket des deux côtés du terrain, maintenant il faut encore progresser dans la constance », expliquait le coach grec après le succès face au Pana.

Côté CSP, la situation est bien plus compliquée. Dario Gjergja doit composer avec de nombreux blessés (Mason, Lewis, Amsellem, Guissé, Jovanovic), même si l’arrivée du meneur Théo Magrit apporte un peu de fraîcheur. Beaublanc, fidèle à sa réputation, devrait pousser fort pour soutenir une équipe diminuée mais toujours combative.

La Betclic ÉLITE en intégralité sur DAZN

Comme depuis la saison dernière, l’ensemble du championnat de France est diffusé en direct sur DAZN. La plateforme met en avant le basket français avec un dispositif complet et une case hebdomadaire gratuite à 19h, également visible sur La Chaîne L’Equipe.

👉 Suivez Boulazac – Paris et Limoges – Monaco sur DAZN : Regarder sur DAZN

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu'il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l'Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Monaco
Monaco
Suivre
Limoges
Limoges
Suivre
Boulazac
Boulazac
Suivre
DAZN
DAZN
Suivre

