Deux grands rendez-vous de Betclic ÉLITE ce dimanche : Boulazac reçoit Paris, Limoges défie Monaco

Après un samedi marqué par les derbies, la 6e journée de Betclic ÉLITE se poursuit ce dimanche 2 novembre avec deux duels aux enjeux bien distincts. D’un côté, le promu Boulazac Basket Dordogne s’apprête à recevoir le Paris Basketball, champion de France en titre, dans un Palio plein à craquer. De l’autre, le Limoges CSP accueille la Roca Team de Monaco, championne de France 2023 et 2024, pour conclure la semaine en beauté à Beaublanc. Deux chocs à suivre sur DAZN, la plateforme qui diffuse l’intégralité de la saison de Betclic ÉLITE.

Boulazac – Paris : David face à Goliath au Palio

Le promu périgourdin n’a rien à perdre. Une semaine après avoir tenu tête à Monaco (92-85), les hommes d’Alexandre Ménard se mesurent à un autre ogre du championnat. « C’est plus gros que Monaco », prévient le coach du BBD, conscient du défi physique et technique qui les attend.

En face, le Paris Basketball de Nadir Hifi veut se relancer après une semaine européenne difficile en EuroLeague. Malgré deux revers consécutifs, les Parisiens, portés par leur profondeur de banc et leur rythme effréné, partent favoris. Le Palio, déjà à guichets fermés, promet une ambiance électrique.

Limoges – Monaco : Beaublanc pour conclure la semaine en beauté

Après une double week parfaite en EuroLeague (victoires face à l’Olympiakos et au Panathinaïkos), Monaco revient en Betclic ÉLITE avec confiance. Les hommes de Vassilis Spanoulis visent une quatrième victoire consécutive toutes compétitions confondues. « L’équipe a montré un bon basket des deux côtés du terrain, maintenant il faut encore progresser dans la constance », expliquait le coach grec après le succès face au Pana.

Côté CSP, la situation est bien plus compliquée. Dario Gjergja doit composer avec de nombreux blessés (Mason, Lewis, Amsellem, Guissé, Jovanovic), même si l’arrivée du meneur Théo Magrit apporte un peu de fraîcheur. Beaublanc, fidèle à sa réputation, devrait pousser fort pour soutenir une équipe diminuée mais toujours combative.

