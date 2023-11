Eric Girard : « C’est incroyable ce que font les joueurs »

Samedi soir, l’ESSM Le Portel a encore gagné, 81 à 75 face à la JDA Dijon. Une semaine après leur fin de match ratée à Strasbourg, l’équipe d’Eric Girard a réagi face à un poids lourd supposé de la Betclic ÉLITE.

Avec ce septième succès sur les huit dernières journées, les Nordistes sont donc dans le Top 8 de la division. Pourtant, ils ont encore jouer avec un effectif très court ce samedi. Seuls huit joueurs sont entrés en jeu et Robert Turner III, diminué, s’est contenté de 14 minutes. Le pivot Brison Gresham n’a lui passé que 7 minutes sur le parquet. Leur entraîneur Eric Girard savoure, comme il l’a confié devant la presse* après la rencontre :

Une nouvelle fois, Eric Girard n’a cessé de varier ses défenses pour perturber l’adversaire. La défense de zone a ainsi gêné la JDA.

« La défense de zone a été une clé, il y a beaucoup de shooteurs en face, et ça leur pose toujours des problèmes, même aux bons shooteurs. […] Tout le monde doit faire le sale travail, et on a su prendre des rebonds importants à la fin. »