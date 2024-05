Villeneuve d’Ascq quasiment en finale

Villeneuve d’Ascq a fait un grand pas vers les finales LFB en s’imposant largement sur le parquet de Lattes-Montpellier (64-95) pour le match aller des demi-finales de playoffs.

+25 après 18 minutes de jeu

Si la première demi-finale entre Tarbes et Basket Landes reste indécise après le premier match, la série entre Villeneuve d’Ascq, finaliste des playoffs LFB 2023 et récent finaliste de l’EuroLeague, et Lattes-Montpellier, quatrième de la saison régulière, semble déjà jouée. Dominées athlétiquement, les Gazelles ont eu du mal à contrôler le rebond (14 prises à 9 au premier quart-temps, 7 points sur deuxièmes chances) et l’adresse à 3-points (5/11) de l’ESBVA-LM lors du premier quart-temps, au point d’être menés 25 à 9 au bout de 10 minutes.

Un écart qui a encore grimpé lors du deuxième quart-temps (22-47). Malgré une légère amélioration pour boucler la première mi-temps, conclue sur un 6-0 en leur faveur, les locales ont continué à prendre l’eau après la pause. A 10 minutes de la fin de la rencontre, les Guerrières comptaient 31 points d’avance (43-74). Les ingrédients restaient les mêmes : une domination physique illustrée par un rebond plus que maîtrisé (48 prises à 31), des paniers sur deuxièmes chances, de la réussite à 3-points (15/35), une défense de fer (31% de réussite pour le BLMA) et un collectif en place (25 passes décisives) malgré le départ de la MVP Kennedy Burke.

Loin d’être rassasié, Villeneuve d’Ascq en a remis une couche pour finir la rencontre loin de ses bases. Laissée seule face au cercle, Kamiah Smalls (23 points à 6/7 à 3-points, 5 rebonds et 5 passes décisives pour 29 d’évaluation en 26 minutes) a inscrit deux paniers à 3-points consécutifs pour poursuivre la démonstration (56-91, 37′). Si Élodie Naigre (14 points à 5/16 et 2 rebonds pour 6 d’évaluation en 34 minutes) a sauvé l’honneur en répondant à Kariata Diaby (16 points à 8/12 et 7 rebonds pour 18 d’évaluation en 22 minutes) dans les deux dernières minutes, l’ESBVA-LM, vainqueur 95 à 64, peut très probablement prendre ses billets pour le Sud-Ouest. Mais avant cela, il faudra jouer le match retour au Palacium. « Ce (jeudi) soir j’ai pris du plaisir à retrouver mon équipe dans ses standards défensifs« , a apprécié Rachid Méziane, après un quart de finale contre Angers un poil décevant à ce niveau.

