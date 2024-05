La folle histoire de Tarbes continue : le TGB se rapproche de la finale !

Après avoir privé Bourges de sa première demi-finale depuis 29 ans, Tarbes n’a pas stoppé son incroyable dynamique. A contrario, Basket Landes a du mal à rebondir. Quelques jours après sa défaite en finale de Coupe de France face à Bourges, les joueuses de Julie Barennes se sont inclinées au quai de l’Adour (67-62) en demi-finale aller de playoffs de LFB.

Un départ canon pour Tarbes puis le réveil des Landaises

Dans un derby du Sud-Ouest électrique et marqué par les nombreuses approximations des deux côtés, ce sont les Tarbaises qui ont creusé un premier écart dans ce match, confirmant ainsi la bonne dynamique des derniers matchs (9-5, 5′). Sous l’impulsion de la doublette Serena Kessler (16 points et 3 passes décisives) – Carla Leite (17 points, 2 rebonds et 9 passes décisives), les joueuses de François Gomez ont imposé un rythme infernal dans ces premières minutes pour virer largement en tête (23-9, 10′).

Carla Leite ON FIIRE🔥🔥 La meneuse tarbaise remet son équipe à 2 points des landaises avant le retour au vestiaire ! @tgbbasket Rejoignez-nous gratuitement en direct sur Sport en France pour une soirée #PlayoffsLFB exceptionnelle avec notre équipe de commentateurs sur place à… pic.twitter.com/EXWpg1JSFh — Sport en France (@sport_en_france) May 2, 2024

Beaucoup mieux rentrées dans ce quart-temps, les Landaises, qui balbutiaient leur basket en début de match, ont retrouvé de l’agressivité et leur efficacité. Porté par Luisa Geiselsöder (8 points et 6 rebonds) et Louise Bussière (9 points et 6 rebonds), Basket Landes a infligé à son tour un cinglant 28-12 en dix minutes pour inverser la tendance et repasser devant juste avant la mi-temps (35-37, 20′).

Revenues sur le parquet avec la même intensité qu’en début de partie, les Bigourdanes ont remis un véritable coup d’accélérateur au cœur du troisième quart-temps et profité du très bon passage de Marie-Paule Foppossi (13 points et 2 passes décisives) pour reprendre les commandes. Mais comme souvent dans ce match, Basket Landes a su faire le dos rond pour rester au contact des locales. À l’issue de trente minutes de haute intensité, le TGB a repris trois longueurs d’avance (53-50).

« 5 points, c’est déjà ça ! »

Dans une fin de match toujours aussi indécise, le chassé-croisé s’est poursuivi entre les deux formations. Limitée à 8 points, Dominique Malonga s’est tout de même montrée décisive en fin de rencontre et force est de constater que Tarbes a fait preuve de caractère pour l’emporter à domicile (67-62) et ainsi prendre une petite option pour le match retour dimanche à Mont-de-Marsan. Soit un incroyable destin pour l’équipe la plus jeune de LFB, construite autour de joueuses tricolores (à créditer de 64 des 67 points du TGB), sans Américaine depuis le début de saison (avec l’Estonienne Mailis Pokk et la Suisse Nancy Fora). « On n’est pas satisfaites », a clamé Carla Leite, toujours injouable en ces playoffs, sur Sport en France. « On a connu un petit coup de mou dans le match mais on prend quand même ces 5 points, c’est déjà ça ! Il faudra reproduire le même type de match dimanche On est motivées comme jamais, c’est une place en finale qui se joue ! On va se donner à fond et on va gagner ce match. » Ou, au moins, perdre de moins de cinq points pour voir sa première finale depuis 2018…