Le Portel reste solide face une JDA Dijon trop brouillonne

Betclic ELITE - Après un cout d'arrêt à Strasbourg, Le Portel a renoué avec la victoire contre une JDA Dijon encore brouillonne au Chaudron (81-75).

Un match que Le Portel aurait très certainement perdu en début de saison. Mais ce n’est définitivement plus le même club stelliste depuis quelques semaines. Au Chaudron, l’ESSM a renoué avec la victoire en Betclic ELITE face à Dijon (81-75). Une JDA qui, elle, peine encore à définitivement lancer sa saison.

Dans un match où l’adresse n’était pas légion (4/15 pour les Nordistes contre 8/25 pour les Bourguignons), Le Portel a notamment construit son succès sur la ligne des lancers-francs (29/31 contre 13/20). Auparavant, les deux équipes se sont souvent partagées la mène, au gré des séries de l’une ou l’autre (11-0 en QT1 pour la JDA, 20-8 en QT2 pour l’ESSM).

Aux coudes à coudes à l’entame de l’ultime période (53-55, 30′), Le Portel a pu compter sur ses leaders, avec Edon Maxhuni à la mène ((14 points et 5 passes décisives) et Bastien Vautier à l’intérieur (22 points à 8/12 aux tirs). Le pivot nordiste a remporté son duel avec Vitalis Chikoko, auteur pourtant de son meilleur match avec Dijon (16 points, 7 rebonds et 4 contres). Coupable de trop d’erreurs dans les dernières minutes, à l’image de son arrière Ahmad Caver (7 points à 1/6 aux tirs et 4 pertes de balles), Dijon a du laisser filer une victoire pourtant à sa portée (81-75).

Alors que Le Portel retrouve un bilan positif (7e, 7 victoires – 6 défaites), la JDA Dijon reste sous la menace de la zone rouge (15e, 5 victoires – 8 défaites).

Cliquez ici pour accéder aux statistiques de la rencontre