Rudy Gobert n’est plus candidat au rôle de porte-drapeau

Le pivot des Minnesota Timberwolves et de l’équipe de France, Rudy Gobert (2,16 m, 31 ans) avait initialement confié au Monde son envie de mener la délégation française lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux de Paris. Toutefois, l’ancien choletais a retiré sa candidature en raison du calendrier du tournoi de basket.

Le favori au trophée de meilleur défenseur de NBA a expliqué à l’AFP que le premier match des Bleus a lieu à Lille, le lendemain de la cérémonie d’ouverture. Cet intervalle rend impossible pour lui sa participation à la cérémonie d’ouverture : « Etre porte-drapeau, ça me ferait arriver à Lille très tard le soir la veille d’un match, alors que, ma priorité, c’est vraiment d’être le meilleur possible sur le terrain. Ça aurait été un honneur, mais ça ne va sûrement pas être possible cette année. »

Rudy Gobert et les Timberwolves ont brillamment réussi leur premier tour de playoffs en balayant les Suns (4-0). Il va disputer les demi-finales de la Conférence Ouest face aux Nuggets de Nikola Jokic. Un duel à suivre car les Bleus affronteront les Serbes en préparation des Jeux Olympiques le 12 juillet à Lyon.

Chez les femmes, Sandrine Gruda a manifesté un intérêt pour le rôle, tandis que Laëtitia Guapo est également candidate.